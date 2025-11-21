　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

▲ 烏克蘭武裝部隊第115獨立機械化旅士兵在哈爾科夫地區前線城鎮庫皮揚斯克附近，向俄軍發射D-30榴彈炮。（圖／路透）

▲烏克蘭武裝部隊第115獨立機械化旅士兵在哈爾科夫地區前線城鎮庫皮揚斯克附近，向俄軍發射D-30榴彈炮。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

俄羅斯軍隊近日持續在烏克蘭東部哈爾科夫州展開攻勢，今天更宣布重新占領烏克蘭的重要城市庫皮揚斯克（Kupiansk），這一進展凸顯前線戰事的緊張局勢。同時，烏克蘭方面已收到美國提出的結束戰爭提案，內容引發高度關注。

根據法新社報導，庫皮揚斯克在俄羅斯去年全面入侵烏克蘭時迅速失守，直到同年9月才被烏克蘭軍隊奪回。然而，最近幾個月，烏軍在前線的情勢吃緊，俄軍步步進逼。西部集團軍指揮官庫佐夫列夫（Sergei Kuzovlev）今日向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）報告，稱俄軍已完全占領庫皮揚斯克，並指出該城市在烏軍防線中具有戰略性的重要地位。

庫皮揚斯克曾是一個擁有約5萬5000名居民的鐵路樞紐，隨著戰事激烈，該市的命運也成為外界關注的焦點。此時，美國向烏克蘭提出和平方案，根據一名消息人士透露，該方案可能迎合俄羅斯的立場，要求烏克蘭承認俄軍目前掌控的領土。這一提議恐引發烏克蘭方面的強烈反應。

就在俄軍加大攻勢之際，克里姆林宮宣布普丁視察了西部集團軍的一處指揮所，並與軍方高層討論前線局勢。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對媒體透露，普丁在這次視察中與參謀長召開會議，但未明確指揮所的位置是在俄羅斯境內還是俄軍控制的烏克蘭領土。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達紅利曇花一現！美股震盪收黑386點　台積電ADR跌1.7

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

輝達紅利曇花一現！美股震盪收黑386點　台積電ADR跌1.72%

哈佛前校長找「淫魔富豪」問招！婚內狂追中共高官女：我完蛋了

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

中日關係急凍！上野「最後2大貓熊」倒數歸還　60億商機恐蒸發

柬埔寨劫獄畫面曝！黑幫老大法院外獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃

安倍遇刺案開庭！　山上徹也母妹曝家庭悲劇「被統一教會毀了」

高市效應？東京池袋「遊客超少」罕見景象曝　日網狂讚：好舒服

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

輝達紅利曇花一現！美股震盪收黑386點　台積電ADR跌1.72%

哈佛前校長找「淫魔富豪」問招！婚內狂追中共高官女：我完蛋了

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

中日關係急凍！上野「最後2大貓熊」倒數歸還　60億商機恐蒸發

柬埔寨劫獄畫面曝！黑幫老大法院外獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃

安倍遇刺案開庭！　山上徹也母妹曝家庭悲劇「被統一教會毀了」

高市效應？東京池袋「遊客超少」罕見景象曝　日網狂讚：好舒服

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

穿搭被嫌棄「靠AI大改造」　她秀成果獲5千人狂讚

西門町惡狼！　「無業男」誘拐未成年學生離家性侵

勞工局小編主動追「館長性騷」挨罵　小瑋被逼睡大嫂神隱

質感狂魔請進！6款小眾香氛保養禮盒送到心坎裡　一拆開就愛上

11月還有颱風正常嗎？　氣象專家揭3原因「颱風也變強」

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變「財政黑洞」

新一波東北季風再變天　最新預報還有熱帶擾動發展

俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

輝達紅利曇花一現！美股震盪收黑386點　台積電ADR跌1.72%

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

國際熱門新聞

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

哈佛前校長戀愛腦曝光！婚內狂追中共高官女

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

日議員大吃台灣滷肉飯：德不孤必有鄰

狗狗內臟被熊吃　日獸醫剖析原因

輝達紅利曇花一現　美股震盪收黑386點

北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒了

荒謬劫獄！　情婦法院外遞槍給黑幫老大

高市早苗「台灣有事」嚇中國　搶先安倍3步

川普突轉貼黃仁勳3句話

17歲少年灌籃　竟遭籃球架砸頭亡

高市被抹軍國主義　學者提4策略反擊

賴清德力挺日本海鮮　網飆淚：想起安倍挺台

更多熱門

相關新聞

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

烏克蘭迎來重大軍事補強。總統澤倫斯基日前與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在巴黎近郊空軍基地簽署合作意向書，內容包括未來將獲得最多100架飆風（Rafale F4）戰鬥機，以及多項防空武器。澤倫斯基形容，這是烏法關係中的「歷史性」時刻。

俄羅斯國防部：俄軍再奪烏東3座村莊

俄羅斯國防部：俄軍再奪烏東3座村莊

俄烏何時停火？　芬蘭總統曝3大難關

俄烏何時停火？　芬蘭總統曝3大難關

烏軍炸西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應

烏軍炸西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應

基輔遭大規模空襲　430架無人機狂轟釀8死

基輔遭大規模空襲　430架無人機狂轟釀8死

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

抗壓性最強的三大星座！

即／被爆離婚　孫正華發聲明

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

美股3大指數開高走高　台積電ADR也漲3.11%

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面