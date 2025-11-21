俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

▲烏克蘭武裝部隊第115獨立機械化旅士兵在哈爾科夫地區前線城鎮庫皮揚斯克附近，向俄軍發射D-30榴彈炮。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯軍隊近日持續在烏克蘭東部哈爾科夫州展開攻勢，今天更宣布重新占領烏克蘭的重要城市庫皮揚斯克（Kupiansk），這一進展凸顯前線戰事的緊張局勢。同時，烏克蘭方面已收到美國提出的結束戰爭提案，內容引發高度關注。

根據法新社報導，庫皮揚斯克在俄羅斯去年全面入侵烏克蘭時迅速失守，直到同年9月才被烏克蘭軍隊奪回。然而，最近幾個月，烏軍在前線的情勢吃緊，俄軍步步進逼。西部集團軍指揮官庫佐夫列夫（Sergei Kuzovlev）今日向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）報告，稱俄軍已完全占領庫皮揚斯克，並指出該城市在烏軍防線中具有戰略性的重要地位。

庫皮揚斯克曾是一個擁有約5萬5000名居民的鐵路樞紐，隨著戰事激烈，該市的命運也成為外界關注的焦點。此時，美國向烏克蘭提出和平方案，根據一名消息人士透露，該方案可能迎合俄羅斯的立場，要求烏克蘭承認俄軍目前掌控的領土。這一提議恐引發烏克蘭方面的強烈反應。

就在俄軍加大攻勢之際，克里姆林宮宣布普丁視察了西部集團軍的一處指揮所，並與軍方高層討論前線局勢。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對媒體透露，普丁在這次視察中與參謀長召開會議，但未明確指揮所的位置是在俄羅斯境內還是俄軍控制的烏克蘭領土。