普發1萬拿到手「不知道怎麼用？」　一票已用光：就沒了

▲會怎麼運用這1萬元？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人拿到普發的1萬元後，就會開始思考要怎麼使用這筆錢。近日就有一名女網友分享，她先喝了一杯平常捨不得點的飲料，但之後卻遲遲決定不了要怎麼運用剩下的錢，雖然這筆金額對她來說不算很大，但還是想好好利用。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「好奇大家普發一萬拿到都拿來做什麼？」為標題發文表示，她上週剛拿到普發1萬元後，第一件事就是買了一杯平常捨不得買的80元飲料，但除了這飲料，她已經沒有其他想買的東西了，笑稱自己是沒什麼物欲的小資女。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言自己正在考慮三種用途，其一是先把錢存起來，然後搶看看TWICE明年的演唱會門票；其二是購買英文課程，因為她的新工作需要大量使用英文，但她自認英文有點弱；其三則是無腦買006208。她說，這雖然只是一筆小小的錢，但仍想好好利用，不知道大家會怎麼運用呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買出國玩的機票」、「存起來當明年1～3月生活費」、「買ETF」、「被爸媽拿走」。其中不少網友都已經用光，「繳上個月的信用卡帳單」、「拿去付房租了」、「繳各種帳單就沒了」、「雙11提前花了：買衣服、鞋子、電動牙刷、寢具、手機殼」、「我都捐出去了」、「雙11都花光了」。話題引發討論。