生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在中南部住20年！她一到台北「3狀況」難適應　網吵翻：習慣問題

▲▼台北,台北市,101,天龍國,天龍人。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲原PO不適應台北的交通狀況。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

網搜小組／曾筠淇報導

每個縣市都各有特色，也因此很多人到新環境後，需要花一些時間來適應。近日就有一名女網友分享，她每次北上參加活動，都被人潮、塞車、找不到車位等狀況搞到心累，因而懷疑自己是不是只適合在鄉下生活？生活在北部的人，都能接受這些狀況嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「真的好不能適應台北」為題發文表示，提到自己在南部生活22年、在中部生活6年，近期因一些活動常跑台北，但卻怎麼都適應不來。

原PO坦言，自己平常習慣騎車，連去便利商店都不會走路，但在台北，就算只是要搭捷運，也要先走一大段路，而且常常人多到沒位子坐、下車還要再走很遠；再來是開車，不僅常遇到塞車、停車位不好找的狀況，就算真的有停車場，一小時的停車費也很高。

▲▼ 台北,房價,大樓,高樓,房子。（圖／取自pixabay）

▲每個地方都有不同的特色。（示意圖／取自Pixabay）

原PO最後也說，她雖然知道這是自己的問題，但她實在無法接受街上滿滿都是人，她是不是只適合在鄉下生活呢？每次辦完事情，就只想快點離開台北。生活在北部的人，都能接受這些狀況嗎？

貼文曝光後，有網友表示，「爛台北，畢業後果斷回南部」、「外加北部冬天天氣真的爛到爆，已經搬回南部，一樣的錢可以買3倍大的房子，完全沒誘因繼續待在北部」、「爛台北，身為高雄人覺得台北的路太他X小了吧」、「同意，每次問台北人台北好在哪只會說交通方便，在台中開車騎車舒舒服服直接到目的地還好停車又沒有什麼末班車問題」。

不過更多網友則回應，「除了天氣之外想不到台北任何缺點，你在抱怨捷運走很久，但光是『有捷』這點，就已經狠甩其他六都」、「本人是土生土長天龍人，我覺得有完整的大眾運輸真的是很棒，臨時起意想要去哪裡，直接出門就好了」、「你不是city girl自然覺得台北紅利吃不到，台北厲害的美食餐廳很多、演唱會也很多都在台北、桃園機場松山機場也在北部、台北逛街的地方很多，很多活動也是台北獨有」。還有網友緩頰說道，「就是習慣問題而已」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

【媽媽太會救場】送機現場兒子女友哭慘 媽媽扛氣氛拚了

