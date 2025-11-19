以色列轟炸「黎巴嫩難民營」13死！　無人機3飛彈狂炸清真寺

▲以色列攻擊黎巴嫩境內一處巴勒斯坦難民營。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

黎巴嫩南部一個巴勒斯坦難民營遭以色列無人機攻擊，造成13人喪生，另有多人受傷送醫。黎巴嫩衛生部緊急呼籲民眾踴躍捐血，救治傷患。以色列聲稱此次行動的攻擊目標是「哈瑪斯訓練基地」，而賽達當地巴勒斯坦解放組織則對此次攻擊予以強烈譴責。

根據CNN報導，位於賽達市郊的艾因希勒維巴勒斯坦難民營13日遭以色列無人機攻擊，釀成13死多人受傷的悲劇。黎巴嫩國家通訊社報導，以軍無人機首先鎖定營區內哈立德本瓦利德清真寺附近的一輛汽車，隨後發射3枚飛彈轟炸該座清真寺及附近的哈立德本瓦利德中心。

被指控攻擊難民營的以色列國防軍則聲稱，這次攻擊行動的目標是「哈瑪斯訓練基地」，該設施被用來「策劃並執行針對以色列國防軍和以色列國家的恐怖攻擊」。以軍強調，「以色列國防軍正在打擊哈瑪斯在黎巴嫩的據點，將持續在哈瑪斯恐怖分子活動的任何地點對其展開行動。」

賽達當地巴勒斯坦解放組織嚴正譴責以色列軍方的惡行。這並非以色列首次攻擊該難民營，2024年10月以軍曾以阿克薩烈士旅這個巴勒斯坦武裝組織為目標，對營區實施空襲。

值得注意的是，該難民營在2024年11月以色列與真主黨達成停火協議後，由黎巴嫩政府執行解除武裝。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處資料顯示，難民營最初的居民於1948年抵達，「主要來自巴勒斯坦沿海城鎮」，後來陸續有從黎巴嫩其他地區流離失所的巴勒斯坦難民在此定居。

自從由伊朗支持的真主黨為聲援哈瑪斯向以色列發動攻擊以來，1年多來，以色列持續在黎巴嫩境內對真主黨及各巴勒斯坦武裝派系實施軍事打擊，作為報復行動。而該衝突也引發了加薩地區的毀滅性戰爭。

根據加薩衛生部統計，當地已有超過6萬9000人喪生，其中多數為婦女和兒童。