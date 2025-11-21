寒流過後66歲男突腦中風　「一站式」治療2個月好轉出院

▲台中醫院神經內科醫師吳宇軒表示，腦中風患者吳男經「一站式治療」已好轉出院。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名66歲許姓男子有登山健行習慣，健康狀況穩定，但今年初因一場寒流，許男起床後突感到頭暈、走路不穩，求診檢查後竟是腦幹梗塞性中風，經台中醫院腦中風團隊「一站式治療」，許男2個月後病情好轉出院，目前門診追蹤中。台中醫院提醒，近期氣溫驟降、日夜溫差大，民眾要加強保暖。

台中醫院神經內科醫師吳宇軒表示，患者許男有三高病史但病況穩定，平時飲食養生且固定登山健行，但去年一個寒流過後，確診腦中風；許男到院時沒有腦歪嘴斜、口齒不清等典型腦中風症狀，但出現走路不穩，經腦神經功能測試發現右側辨識距離不良，進一步進行核磁共振檢查，果然發現腦幹右側、延腦外側出現明顯梗塞。

吳宇軒說，幸好梗塞面積不大，經啟動腦中風團隊一站式治療， 神經內科給抗血栓藥物治療，確定腦梗塞狀況緩解，一週後就轉入復健病房，住院復健期間同時接受中醫針灸科治療，住院2個月後順利出院，目前病況穩定，門診持續追蹤。

「每年秋冬季節交替之際，門診患者明顯增加2成。」吳宇軒根據衛生福利部調查國人十大死因統計說明，包含腦中風在內的腦血管疾病為國人10大死因第4名，僅次於癌症，每年都奪走上萬人的性命，因為腦中風的症狀很容易被大家認為是太疲倦，延誤黃金治療期造成遺憾。

吳宇軒提醒，最近天氣轉涼，日夜溫差大，提醒大家除了三高患者定期服藥，也要注意出門前戴口罩、圍巾、帽子加強保暖，避免冷空氣造成血管收縮，增加腦阻塞或腦出血的中風機率。

吳醫師也提出初期腦中風徵兆口訣「befast」，包括「belance突然失去平衡走路不穩」、「eye突發性視力模糊或複視」、「face突然臉歪嘴斜」、「arm突然單側手腳無力」、「speech突然口齒不清或無法言語」、「time出現上述五種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師」，目前血栓溶解劑黃金治療期為發病後4.5小時內，希望大家對中風有基本認識，可以及時送醫接受治療，避免遺憾。