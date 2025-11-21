　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流過後66歲男突腦中風　「一站式」治療2個月好轉出院

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中醫院神經內科醫師吳宇軒表示，腦中風患者吳男經「一站式治療」已好轉出院。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名66歲許姓男子有登山健行習慣，健康狀況穩定，但今年初因一場寒流，許男起床後突感到頭暈、走路不穩，求診檢查後竟是腦幹梗塞性中風，經台中醫院腦中風團隊「一站式治療」，許男2個月後病情好轉出院，目前門診追蹤中。台中醫院提醒，近期氣溫驟降、日夜溫差大，民眾要加強保暖。

台中醫院神經內科醫師吳宇軒表示，患者許男有三高病史但病況穩定，平時飲食養生且固定登山健行，但去年一個寒流過後，確診腦中風；許男到院時沒有腦歪嘴斜、口齒不清等典型腦中風症狀，但出現走路不穩，經腦神經功能測試發現右側辨識距離不良，進一步進行核磁共振檢查，果然發現腦幹右側、延腦外側出現明顯梗塞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳宇軒說，幸好梗塞面積不大，經啟動腦中風團隊一站式治療， 神經內科給抗血栓藥物治療，確定腦梗塞狀況緩解，一週後就轉入復健病房，住院復健期間同時接受中醫針灸科治療，住院2個月後順利出院，目前病況穩定，門診持續追蹤。

「每年秋冬季節交替之際，門診患者明顯增加2成。」吳宇軒根據衛生福利部調查國人十大死因統計說明，包含腦中風在內的腦血管疾病為國人10大死因第4名，僅次於癌症，每年都奪走上萬人的性命，因為腦中風的症狀很容易被大家認為是太疲倦，延誤黃金治療期造成遺憾。

吳宇軒提醒，最近天氣轉涼，日夜溫差大，提醒大家除了三高患者定期服藥，也要注意出門前戴口罩、圍巾、帽子加強保暖，避免冷空氣造成血管收縮，增加腦阻塞或腦出血的中風機率。

吳醫師也提出初期腦中風徵兆口訣「befast」，包括「belance突然失去平衡走路不穩」、「eye突發性視力模糊或複視」、「face突然臉歪嘴斜」、「arm突然單側手腳無力」、「speech突然口齒不清或無法言語」、「time出現上述五種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師」，目前血栓溶解劑黃金治療期為發病後4.5小時內，希望大家對中風有基本認識，可以及時送醫接受治療，避免遺憾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功嶺超狂逃兵！偷連長車鑰匙　開回家睡大覺
快訊／別再繳錢！　4職業工會新黑名單出爐
快訊／影射女記者「1500 1H2S」陪睡！　男網友下場曝
嚴重車禍！16歲高中生摔進水溝　重傷昏迷
「普發1萬劇本」民眾上當！　戶頭80萬存款被領光
鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！　大空間魔術師
館長宣布喜訊！　健身房要進軍大陸了
黑色星期五！台股狂殺千點　史上盤中第9大跌點
北港黑面三媽唯一破例！　腦麻童鑽轎慈母落淚
中市府+警察聯手檢舉！　賓賓哥7支影片遭下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流過後66歲男突腦中風　「一站式」治療2個月好轉出院

收到「1封信」快刪掉！　一票都喊有收過：是詐騙

韓國到處都在賣「不起眼1物」　大票人必買：超好穿又便宜

國光客運一年還10億貸款「資金周轉卡關」　盼銀行展延還款

館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多！首站預設地曝

賣家寄錯「倒垃圾桶錄影」她傻眼了　大票人遇過：砸爛剪爛才退貨

「便當店爆紅」業績漲3倍！館長曝排隊人潮　感動：謝謝大家信任我

西部震不停　氣象署揭原因：獨立事件

「新莊郭雪芙」拍防詐宣導片！甜美笑容看暈　網歪樓：太可愛了吧

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

寒流過後66歲男突腦中風　「一站式」治療2個月好轉出院

收到「1封信」快刪掉！　一票都喊有收過：是詐騙

韓國到處都在賣「不起眼1物」　大票人必買：超好穿又便宜

國光客運一年還10億貸款「資金周轉卡關」　盼銀行展延還款

館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多！首站預設地曝

賣家寄錯「倒垃圾桶錄影」她傻眼了　大票人遇過：砸爛剪爛才退貨

「便當店爆紅」業績漲3倍！館長曝排隊人潮　感動：謝謝大家信任我

西部震不停　氣象署揭原因：獨立事件

「新莊郭雪芙」拍防詐宣導片！甜美笑容看暈　網歪樓：太可愛了吧

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

過年衝摩鐵破門抓猴！反被告妨害自由　徵信社3天兵慘了

快訊／成功嶺驚傳逃兵！超狂替代役男偷連長鑰匙　開車回家睡大覺

台灣普發全民安全指引　法國也同步發布「人人有責」安全指南

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

獨／台中木材工廠全面燃燒　議員老家半毀...哥哥驚險逃命

3萬分之1機率！京都罕見「白烏鴉」現蹤　百萬人朝聖

王世堅開金嗓唱「從從容容」　曝跑基層遇一尷尬狀況要唱歌化解

快訊／影射馬郁雯「1500 1H2S」陪睡　造謠+低價「雙重詆毀」判4月

寒流過後66歲男突腦中風　「一站式」治療2個月好轉出院

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

【肥水不落外人田】老婆穿睡衣出門！尪秒阻止幫她「包成粽子」

生活熱門新聞

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

新一波東北季風再變天　下周還有熱帶擾動發展

「4星座」將迎來10年大運！事業財富兩手抓

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

快訊／03:43雲林古坑規模4.3極淺層地震

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

更多熱門

相關新聞

寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元

寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元

中國多地受寒潮影響，羽絨原料價格大幅飆升，羽絨服市場近日出現明顯漲價趨勢。一名業者表示，今年冬季羽絨一天一個價，原料成本攀升，漲幅超過240%，使成衣出廠價逼近千元（人民幣，下同），市場壓力倍增。

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

「熱浪、寒流」害COPD發病死亡風險倍增

「熱浪、寒流」害COPD發病死亡風險倍增

爽吃海鮮大餐喝到斷片！竟是2根魚刺插食道險死

爽吃海鮮大餐喝到斷片！竟是2根魚刺插食道險死

男子疲累以為中暑　竟缺血性腦中風

男子疲累以為中暑　竟缺血性腦中風

關鍵字：

腦中風寒流台中醫院保暖提醒BEFAST

讀者迴響

熱門新聞

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

抗壓性最強的三大星座！

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面