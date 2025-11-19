寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元　 業者嘆：1件羽絨外套需100隻鴨

▲羽絨外套價格上漲。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多地受寒潮影響，羽絨原料價格大幅飆升，羽絨服市場近日出現明顯漲價趨勢。一名業者表示，今年冬季羽絨一天一個價，原料成本攀升，漲幅超過240%，使成衣出廠價逼近千元（人民幣，下同），市場壓力倍增。

據《財聯社》報導，青島羽絨業者透露，90%白鴨絨價格從最便宜時的每噸17萬元（約台幣74.6萬元），一路漲至約58萬元（約台幣180萬元），漲幅超過240%，創下近12年新高；同期鵝絨價格亦攀升至每噸98萬元。以一件成人短款羽絨服為例，通常需填充150至200克羽絨，按當前鴨絨價格計算，僅羽絨成本就達87至116元，加上面料、人工與加工費用，正規廠家的出廠價已接近800至1000元。

業界分析指出，原料暴漲與近年養殖周期調整有關。2024年豬肉價格長期走低，不少消費者轉向豬肉，鴨、鵝市場需求減弱，養殖利潤下降，導致養殖戶縮減規模。鴨肉滯銷使整體飼養量持續下降，但羽絨仍需從屠宰後取得，供應減少使羽絨成本快速向上傳導，造成越發明顯的原料缺口。

▲鴨絨漲到180萬元。（示意圖／翻攝自微博）

此外，2022年實施的新國標將「含絨量」改為「絨子含量」，僅計算完整的羽絨絨朵，並要求標示值需達50%以上。為符合新標準，多家廠商需提高高純度羽絨比例，成本至少再增加三成。與此同時，面料漲價10%至20%、人工成本每年上升20%至30%，加上物流費用累積，使羽絨服最終價格持續走高。

報導指出，今年寒潮來得較早，11月開始羽絨服訂單大量湧入，安徽、廣東等地加工廠「爆單」，進一步加劇原料短缺。不過，由於先前市場預期「暖冬」，三週前羽絨原料價格已有小幅回落，但白鴨絨仍維持在每噸58萬元的高位，整體壓力依然不小。

在漲價壓力下，多地監管單位加強查察，針對掺假、標示不實等情況展開整治。一些品牌如森馬則對外強調「只升級品質不漲價」，並將絨子含量提升至90%以強化產品透明度。

業內人士預估，鴨、鵝養殖週期約需3至6個月，最快要到2026年年中供應量才會逐步恢復，屆時市場價格才有可能回歸理性。對於有意在今冬購買羽絨服的消費者，專家建議可優先選擇性價比較高的灰鴨絨產品，並查看檢測報告與溯源碼，或考慮高品質人造棉等替代保暖材質。