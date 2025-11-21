　
社會 社會焦點 保障人權

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

▲成功嶺。（圖／記者白珈陽攝）

▲成功嶺傳出替代役男剛報到就逃兵。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中成功嶺昨(20日)晚間驚傳替代役男逃兵，初步了解，26歲李姓男子昨天下午2時才報到入伍服替代役，未料短短7小時後卻趁隙偷車逃兵，一路開夜車回台北住處睡大覺；針對媒體報導，替代役訓練中心第一時間還發聲明否認有車輛遭竊，但隨後烏日分局警方打臉，表示有接獲成功嶺官兵報案，停放在營區內的自小客遭竊，目前已經通知涉案人到案說明並移送偵辦。

據了解，替代役270梯、26歲李姓役男昨日下午2時許在前往成功嶺報到入營，同日晚間9時許，部隊進行裝備發放、資料填寫時，李男聲稱要上廁所，幹部連同其他要上廁所的替代役男一同帶至廁所，不過其他替代役男出來時，唯獨未見李男出現，李男疑似透過翻出窗戶逃出營區，入營僅僅7小時就逃兵。

媒體報導李男逃離廁所後，偷竊鑰匙、開走成功嶺一名官兵幹部的車離營，並一路北上於凌晨2時許回到台北住家睡大覺。對此，替代役訓練中心稍早證實確實有逃兵一事，但卻否認有幹部車輛遭竊。

稍早烏日分局打臉替代役訓練中心說法，證實有接獲成功嶺官兵報案，表示停放營區內的自小客車遭竊，經調閱相關資料，目前已鎖定涉嫌人，遭竊車輛目前於北部尋獲，警方將通知涉案人到案說明並移送偵辦。

11/19 全台詐欺最新數據

