桃園警治安維護組替代役召訓「百分百到訓」　落實全民國防

▲桃園北區規模最大替代役備役役男治安維護組訓練。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園北區規模最大替代役備役役男治安維護組訓練於18、19、20日，在桃園警分局5樓大禮堂隆重開訓，市警察局副局長陳武康、桃園分局長王智民及防治科秘書朱孝全到場對211名役男們加油打氣，勉勵役男們能成為國家堅強的後盾。

內政部為落實推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，健全替代役現役役男民防勤務訓練機制，目標是使替代役役男具備民防相關工作基本知識及執勤能力。治安維護組訓練內容主要著重在疏散避難、防竊防盜、交通事故處理等，課程內容包含治安維護協勤要領、全民國防、災害應變協處、勤務法規宣導及實務操作等項目，與警察工作息息相關。

王智民表示，備役役男在突發事件與治安支援中的扮演重要角色，是動員與災害應變體系的重要後盾，期盼參訓人員透過此次訓練更新專業知識，熟悉任務流程，於國家及社會有需要時能迅速投入協勤工作。並在學習相關知識後，能在必要時與警察一起防護人民生命、身體、財產安全，同時提醒注意自身安全。