社會 社會焦點 保障人權

閃兵首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質11／18出庭先當被告

▲▼ 王大陸離開新北地院。（圖／記者湯興漢攝，下同）

▲藝人王大陸將以證人出庭，與閃兵造假集團首腦對質2人所說酬勞，為何差距100萬元。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地院審理王大陸等人所涉藝人閃兵案，今（3日）提訊在押的造假集團首腦陳志明、傳喚集團共犯李名宸、張忠與林逸楷，4人與同場出庭的傅姓役男均認罪，但陳男說僅收王大陸260萬元酬勞、非360萬元，檢方聲請傳喚王大陸作證對質，法官排定本月（11月）18日以被告身分傳喚王大陸。

陳志明被控涉長期收費指點役男裝病閃兵，例如體檢時憋氣提高血壓數據，並於醫院配發當事人血壓機24小時背負身上監測時，由陳男本人或找手下代背，製造符合免役條件的高血壓症狀，每件收費數十萬元到數百萬元。

▲▼新北地院3日審理藝人閃兵案，造假集團成員號稱王大陸「御用替身」李名宸（黑外套戴帽子）、張忠（白衣白帽）與林逸楷（藍外套黑口罩）出庭均認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲被稱為藝人王大陸「御用替身」的閃兵造假集團成員李名宸、3日到新北地院出庭認罪。（圖／記者黃哲民攝）

其中藝人王大陸供稱，透過朋友介紹，去年（2024年）付360萬元給陳志明造假，但陳男今出庭表示只收王大陸260萬元，其中200萬元現金到對方家裡一對一面交，其餘60萬元匯款。

法官訊問陳男是否聲請傳喚王大陸對質，陳男卻說不要，公訴檢察官主動聲請傳喚王大陸作證查清楚，法官准許，將由檢方主詰問、陳男反詰問，先前法官已排定，本月18日上午9點30分，將以被告身分傳喚王大陸出庭。

▲▼新北地院3日審理藝人閃兵案，造假集團成員號稱王大陸「御用替身」李名宸（黑外套戴帽子）、張忠（白衣白帽）與林逸楷（藍外套黑口罩）出庭均認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地院3日審理藝人閃兵案，造假集團成員張忠出庭認罪。（圖／記者黃哲民攝）

至於藝人威廉（本名廖亦崟）日前出庭供稱，24小時血壓機是交給陳男指定的人，但陳男今庭訊自承應該是他自己向威廉拿機器、沒假手別人，檢方表示若陳男自認這部分犯行，就暫不傳喚威廉對質。

李名宸、張忠與林逸楷均認罪，僅對部分個案分工細節有歧異，林男並承認自己裝病閃兵，想爭取緩刑，對於法官諭知可能另涉《妨害兵役治罪條例》庇護、隱匿或便利應受徵集、召集男子逃避服役罪嫌，辯護律師主張若成罪，林男僅屬幫助犯，並聲請傳喚陳男、李男作證。

▲▼新北地院3日審理藝人閃兵案，造假集團成員號稱王大陸「御用替身」李名宸（黑外套戴帽子）、張忠（白衣白帽）與林逸楷（藍外套黑口罩）出庭均認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地院3日審理藝人閃兵案，造假集團成員林逸楷出庭認罪。（圖／記者黃哲民攝）

傅男是今出庭唯一役男，他花10萬元給陳男但閃兵失敗，辯護律師指傅男偵查中已認罪，爭取緩起訴沒成功，請法官考量犯後態度，能給傅男緩刑。陳男開完庭還押，其餘4人遮臉不受訪，其中李男涉代替王大陸體檢、被稱為「御用替身」，他今庭訊露臉，跟王大陸容貌明顯有別。

周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣
馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名
范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰：離開臭粿會更好
閃兵首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質
泰29男同志「只穿內褲」開淫毒趴！　臥底警混入嚇壞：滿地保險

關鍵字：

藝人閃兵裝病高血壓王大陸偽造文書逃兵閃兵

