大搖大擺穿過成功嶺衛哨！替代役男入伍7小時偷車逃兵　軍方全不知

▲李姓替代役男報到短短7小時就偷車，大搖大擺穿過哨點駕車離營。（圖／記者游瓊華攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

軍紀渙散！台中成功嶺20日晚間驚傳李姓替代役男(26歲)偷車逃兵，且李男係替代役270梯，昨天下午2點才入伍報到，短短7小時就能穿過大門衛哨、離營落跑；更離譜的是，李男在幹部眼皮底下竟還游刃有餘摸走官兵的車鑰匙，輕輕鬆鬆一路向北回台北住家睡大覺，對此隸屬內政部的替代役訓練管理中心在第一時間僅認逃兵、聲稱「不知道偷車」，遭烏日分局警方狠狠打臉。

在離譜的逃兵事件曝光後，內政部替代役訓練管理中心面對記者詢問第一時間做出回應，坦言20日晚間確實有發生逃兵事件，但對於偷車一事則稱不知情，強調「經查並無幹部車輛遭竊」。

但烏日分局警方稍早打臉，表示有接獲成功嶺官兵報案，停放營區內的自小客車遭竊，經調閱相關資料，目前已鎖定涉嫌人，遭竊車輛目前於北部尋獲，警方將通知涉案人到案說明並移送偵辦。

據了解，李男才報到短短7小時，卻如蜻蜓點水般，趁著部隊發裝備時聲稱上廁所「尿遁」，就此從單位上消失，且李男還有時間摸走官兵的車鑰匙，大搖大擺偷車穿過哨兵崗位離營，整段過程極度荒腔走板，甚至事後對逃兵訊息細節還出現軍方、中央掌握不一致情形，一度澄清「沒有車被偷」。

對此，十軍團稍早做出簡短回應，表示針對李姓替代役竊盜部分，已由警方偵辦中，另針對偽冒幹部部分，將請憲兵隊偵辦；至於門口哨兵將加強管制宣導。