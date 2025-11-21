　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩變態砲決！姑丈屍體遭火烤「不留骨灰」　前大使曝心路歷程

▲▼北韓最高領導人金正恩10月10日出席朝鮮勞動黨雙十黨慶閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩10月10日出席朝鮮勞動黨雙十黨慶閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

前北韓（朝鮮）駐科威特大使劉現祐接受日媒專訪，談及他在新書揭露北韓權力核心內幕。他指出，北韓最高領導人金正恩上台初期以恐怖手段鞏固權力，不僅以極端方式處決姑丈張成澤，甚至下令以火焰噴射器將屍體「燒到連骨灰都不留」，背後顯現的是金正恩年輕繼位時面臨龐大壓力、疑心病加劇所致。

曾於2019年9月脫北、遠赴南韓的劉現祐（前譯柳鉉宇，류현우）最近接受日媒《朝日新聞》熟稔南北韓消息的記者牧野愛博專訪。他今年10月底透過南韓東亞日報社出版新書《金正恩隱藏的地下金庫》。他表示，其實新書已完成兩年，但因擔心仍留在北韓的親友，一度猶豫是否出版，直到其他脫北者持續揭露北韓人權問題，他才決定公開所見所聞。

▲▼前北韓駐科威特大使劉現祐出版新書《金正恩隱藏的地下金庫》。（圖／翻攝自教保文庫）

▲劉現祐出版新書《金正恩隱藏的地下金庫》。（圖／翻攝自教保文庫）

他表示，他的岳父全日春過去曾擔任掌管金氏家族資金的朝鮮勞動黨39號室室長，是能近距離掌握金氏政權資金流動的重要幹部。

劉現祐透露，2013年12月張成澤遭指控叛國而被處以極刑後，金正恩當月30日與全日春、崔龍海、金養建等7名高層共進晚餐時，親自說明處刑原因。金正恩抱怨，張成澤「毫無忠誠」，還認為父親金正日過世後的3年間，張成澤的日常作為「難以被容忍」。

談到處刑方式，金正恩甚至直言「連留下骨頭都無法接受」，因此命令用火焰噴射器徹底燒毀屍體。

▼金正日死後，張成澤（左）與金正恩一同站在靈車旁。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正日死後，張成澤（左）與金正恩一同站在靈車旁。（圖／達志影像／美聯社）▲▼川普透露，金正恩曾向其描述誅殺張成澤，並向外人展示屍首的過程。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普透露，金正恩曾向其描述誅殺張成澤，並向外人展示屍首的過程。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩的恐怖統治不只針對張成澤。劉現祐透露，2015年5月，大同江鱉養殖場所長也因產量下降、影響金正恩以龜鱉作為「贈禮政治」手段，而慘遭無預警處決。

該所長曾向金正恩解釋，因電力不足導致水槽乾涸，才造成鱉大量死亡；但金正恩不僅當場掌摑，還怒斥「沒有電也該用人力把水舀上來」。數日後，此人被以「破壞金正日遺產」為名處死。

談到金正恩初期頻繁處決官員的原因，劉現祐指出，金正恩接班僅兩年多便面臨龐大壓力。2014年、30歲生日那天，金正恩曾與全日春、金養建、黃炳瑞、金元弘等高層一同泡三溫暖、共進餐食，期間多次透露「自己一個人治理國家非常疲憊」，也曾抱怨「想甩脫一切」。

▲▼金正恩用機關高射砲處決姑丈張成澤。（圖／翻攝自朝鮮中央通信）

▲傳言金正恩用機關高射砲處決姑丈張成澤。（圖／翻攝自朝鮮中央通信）

劉現祐表示，作為年輕繼承者，金正恩面對的是由金正日時代延續下來的老臣，自然對忠誠度產生懷疑，疑心與壓力交互作用，使恐怖政治愈形加劇。

劉現祐分析，如今金正恩的政治權力較為穩固，因為潛在威脅者早已被清除，身邊僅剩效忠他的人。然而，北韓仍面臨根本矛盾：金正恩受西方教育、理解改革開放與人工智慧（AI）等國際趨勢的重要性，一旦真的向外開放，世襲體制將面臨崩解，成為難以突破的困境。

11/19 全台詐欺最新數據

日韓要聞北韓朝鮮脫北者科威特劉現祐柳鉉宇金正恩張成澤處刑砲決

