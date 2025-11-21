金正恩變態砲決！姑丈屍體遭火烤「不留骨灰」　前大使曝心路歷程

▲北韓最高領導人金正恩10月10日出席朝鮮勞動黨雙十黨慶閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

前北韓（朝鮮）駐科威特大使劉現祐接受日媒專訪，談及他在新書揭露北韓權力核心內幕。他指出，北韓最高領導人金正恩上台初期以恐怖手段鞏固權力，不僅以極端方式處決姑丈張成澤，甚至下令以火焰噴射器將屍體「燒到連骨灰都不留」，背後顯現的是金正恩年輕繼位時面臨龐大壓力、疑心病加劇所致。

曾於2019年9月脫北、遠赴南韓的劉現祐（前譯柳鉉宇，류현우）最近接受日媒《朝日新聞》熟稔南北韓消息的記者牧野愛博專訪。他今年10月底透過南韓東亞日報社出版新書《金正恩隱藏的地下金庫》。他表示，其實新書已完成兩年，但因擔心仍留在北韓的親友，一度猶豫是否出版，直到其他脫北者持續揭露北韓人權問題，他才決定公開所見所聞。

▲劉現祐出版新書《金正恩隱藏的地下金庫》。（圖／翻攝自教保文庫）

他表示，他的岳父全日春過去曾擔任掌管金氏家族資金的朝鮮勞動黨39號室室長，是能近距離掌握金氏政權資金流動的重要幹部。

劉現祐透露，2013年12月張成澤遭指控叛國而被處以極刑後，金正恩當月30日與全日春、崔龍海、金養建等7名高層共進晚餐時，親自說明處刑原因。金正恩抱怨，張成澤「毫無忠誠」，還認為父親金正日過世後的3年間，張成澤的日常作為「難以被容忍」。

談到處刑方式，金正恩甚至直言「連留下骨頭都無法接受」，因此命令用火焰噴射器徹底燒毀屍體。

▼金正日死後，張成澤（左）與金正恩一同站在靈車旁。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普透露，金正恩曾向其描述誅殺張成澤，並向外人展示屍首的過程。（圖／達志影像／美聯社）



金正恩的恐怖統治不只針對張成澤。劉現祐透露，2015年5月，大同江鱉養殖場所長也因產量下降、影響金正恩以龜鱉作為「贈禮政治」手段，而慘遭無預警處決。

該所長曾向金正恩解釋，因電力不足導致水槽乾涸，才造成鱉大量死亡；但金正恩不僅當場掌摑，還怒斥「沒有電也該用人力把水舀上來」。數日後，此人被以「破壞金正日遺產」為名處死。

談到金正恩初期頻繁處決官員的原因，劉現祐指出，金正恩接班僅兩年多便面臨龐大壓力。2014年、30歲生日那天，金正恩曾與全日春、金養建、黃炳瑞、金元弘等高層一同泡三溫暖、共進餐食，期間多次透露「自己一個人治理國家非常疲憊」，也曾抱怨「想甩脫一切」。

▲傳言金正恩用機關高射砲處決姑丈張成澤。（圖／翻攝自朝鮮中央通信）

劉現祐表示，作為年輕繼承者，金正恩面對的是由金正日時代延續下來的老臣，自然對忠誠度產生懷疑，疑心與壓力交互作用，使恐怖政治愈形加劇。

劉現祐分析，如今金正恩的政治權力較為穩固，因為潛在威脅者早已被清除，身邊僅剩效忠他的人。然而，北韓仍面臨根本矛盾：金正恩受西方教育、理解改革開放與人工智慧（AI）等國際趨勢的重要性，一旦真的向外開放，世襲體制將面臨崩解，成為難以突破的困境。