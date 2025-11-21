　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

薛劍嗆「斬首」高市早苗　日本自民黨：杯葛中國駐大阪總領事館

▲▼中國駐大阪總領事薛劍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐大阪總領事薛劍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗7日提及「台灣有事」可能觸及日本集體自衛權範疇後，引發中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X威脅「斬首」，引起日本國內譁然。對此，日本自民黨昨（20）日決定，黨本部將要求各都道府縣連，杯葛中國駐大阪總領事館主辦的各類活動，避免派員出席，採取「軟性制裁」策略。

根據日媒《每日新聞》，針對薛劍先前在X留言威脅「只好毫不猶豫斬掉（高市）骯髒的脖子」，日本自民黨外交部會長高木啟昨（20）日召開會議後決定，未來將由黨本部向各都道府縣連要求，拒絕出席由中國駐大阪總領事館所主持的任何公開活動。

據悉，儘管在日本政府強烈要求下，薛劍已將該文刪除，但保守派仍主張將薛列為「外交不受歡迎人物」，並驅逐出境。

根據日媒《日經新聞》，高木啟會後表示，「中日關係在有問題時更要確保溝通，這是基本立場」，日本前防衛大臣中谷元也提醒，不應以民族主義批評中國，以免加劇雙方對立。專家分析，此舉顯示日本自民黨態度與11日會議相比，已明顯轉向慎重，意在避免國內輿論過熱，引發中日對立升級。

在中日關係緊張背景下，中國多項交流措施也受影響。《每日新聞》指出，中國國際航空宣布，從本月末到明年3月，日本航班將減班，例如上海飛往大阪的CA163航班原每日運行，將改為每週兩天。航空公司表示，雖以機體調度為由，但中國民眾自願減少日本旅遊及留學是重要因素，預計日本航班將減少約10%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／TWICE終於來了！　上千粉絲接機
帶賓賓哥進校園　魔術師也認錯：對不起社會大眾
快訊／高市：推進「日中戰略互惠關係」的想法並未改變
哇在地欸！玉澤演「發現TWICE要來」　秒拍照：歡迎來臺灣
獨／台北東區最美咖啡廳　3間店全數熄燈
快訊／台股史上第6慘！終場大跌991點
泰監獄「女模直送」淪性愛天堂！中國大哥服刑當VIP　保險套散
快訊／猛撞轉彎大貨車　機車騎士慘死
26歲替代役報到首日「7小時後就逃兵」！　軍方澄清：沒偷連長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／高市：推進「日中戰略互惠關係」的想法並未改變

薛劍嗆「斬首」高市早苗　日本自民黨：杯葛中國駐大阪總領事館

泰監獄「女模直送」淪性愛天堂！中國大哥服刑當VIP　保險套散落

川普版「烏俄和平28點方案］內容曝光　澤倫斯基：願談但有紅線

佛州迪士尼陷陰霾！　「一個月內第5死」度假村突倒下身亡

3萬分之1機率！京都罕見「白烏鴉」現蹤　百萬人朝聖

男意外被扔進垃圾車遭「垃圾壓縮機」輾斃　鄰居聽淒厲叫聲嚇醒

波音737 MAX緊急狀態！高空遭撞「玻璃碎裂」　機長濺血急轉降

川普飆罵女記者「小豬」！　白宮女發言人：總統向來坦率

赴日機票取消破54萬件！　中國國際航空宣布：日本航線減班

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

快訊／高市：推進「日中戰略互惠關係」的想法並未改變

薛劍嗆「斬首」高市早苗　日本自民黨：杯葛中國駐大阪總領事館

泰監獄「女模直送」淪性愛天堂！中國大哥服刑當VIP　保險套散落

川普版「烏俄和平28點方案］內容曝光　澤倫斯基：願談但有紅線

佛州迪士尼陷陰霾！　「一個月內第5死」度假村突倒下身亡

3萬分之1機率！京都罕見「白烏鴉」現蹤　百萬人朝聖

男意外被扔進垃圾車遭「垃圾壓縮機」輾斃　鄰居聽淒厲叫聲嚇醒

波音737 MAX緊急狀態！高空遭撞「玻璃碎裂」　機長濺血急轉降

川普飆罵女記者「小豬」！　白宮女發言人：總統向來坦率

赴日機票取消破54萬件！　中國國際航空宣布：日本航線減班

「新男友get！」TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

范冰冰壓軸登金馬？導演笑：有驚喜！　陳玉勳喊「天龍國」曹仕翰搬陳其邁拚了

國防部花千萬普發全民安全指引　謝寒冰曬照曝「進了朋友家廢紙箱」

欠2萬不還　還罵女友「鹹酥雞買365元拜金」！律師諷：她是扶貧女

正妹學霸女星結婚2個月　不急拼生小孩原因曝光

哈登轟31分8助攻無用　快艇慘輸28分近10戰狂吞9敗

帶賓賓哥進校園引爆直播之亂　魔術師也認錯：對不起社會大眾

快訊／高市：推進「日中戰略互惠關係」的想法並未改變

最好的朋友值得最頂的禮物！連自己都很想要的年末送禮精選TOP 3

西區超豪宅今年首筆交易　賠售2500萬出場

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

國際熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

台灣網美「紐約吃霸王餐」　畫面曝光

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

哈佛前校長戀愛腦曝光！婚內狂追中共高官女

輝達紅利曇花一現　美股震盪收黑386點

高市早苗不怕中國施壓　揭「3大反制手段」

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

中國不敢打「稀土牌」？　專家：代價太大

不甩退票潮　中國人PO文打卡入境日本

日議員大吃台灣滷肉飯：德不孤必有鄰

紐時：輝達晶片成為川普談判籌碼

陸客抗日轉飛南韓觀光　韓網崩潰：拜託別來

更多熱門

相關新聞

義美推「高市早苗款巧克力」　網喊買爆義美

義美推「高市早苗款巧克力」　網喊買爆義美

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此話引起北京不滿，日中關係也變得緊張，因此許多台灣人也決定以「行動」來力挺日本，立委黃捷就PO出「義美出的酷東西」，引起網友討論。

京都罕見「白烏鴉」現蹤　百萬人朝聖

京都罕見「白烏鴉」現蹤　百萬人朝聖

取消54萬張赴日機票　中國國際航空宣布減班

取消54萬張赴日機票　中國國際航空宣布減班

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

日業者提前布局「脫中國化」！陸禁令影響小

日業者提前布局「脫中國化」！陸禁令影響小

關鍵字：

日韓要聞自民黨高市早苗薛劍斬首大阪

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面