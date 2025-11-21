薛劍嗆「斬首」高市早苗　日本自民黨：杯葛中國駐大阪總領事館

▲中國駐大阪總領事薛劍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗7日提及「台灣有事」可能觸及日本集體自衛權範疇後，引發中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X威脅「斬首」，引起日本國內譁然。對此，日本自民黨昨（20）日決定，黨本部將要求各都道府縣連，杯葛中國駐大阪總領事館主辦的各類活動，避免派員出席，採取「軟性制裁」策略。

根據日媒《每日新聞》，針對薛劍先前在X留言威脅「只好毫不猶豫斬掉（高市）骯髒的脖子」，日本自民黨外交部會長高木啟昨（20）日召開會議後決定，未來將由黨本部向各都道府縣連要求，拒絕出席由中國駐大阪總領事館所主持的任何公開活動。

據悉，儘管在日本政府強烈要求下，薛劍已將該文刪除，但保守派仍主張將薛列為「外交不受歡迎人物」，並驅逐出境。

根據日媒《日經新聞》，高木啟會後表示，「中日關係在有問題時更要確保溝通，這是基本立場」，日本前防衛大臣中谷元也提醒，不應以民族主義批評中國，以免加劇雙方對立。專家分析，此舉顯示日本自民黨態度與11日會議相比，已明顯轉向慎重，意在避免國內輿論過熱，引發中日對立升級。

在中日關係緊張背景下，中國多項交流措施也受影響。《每日新聞》指出，中國國際航空宣布，從本月末到明年3月，日本航班將減班，例如上海飛往大阪的CA163航班原每日運行，將改為每週兩天。航空公司表示，雖以機體調度為由，但中國民眾自願減少日本旅遊及留學是重要因素，預計日本航班將減少約10%。