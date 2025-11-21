　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

IPAC力挺高市早苗擔憂「台灣有事」　強烈譴責中國暴力威脅言論

▲▼日本首相高市早苗21日在總理官邸針對內閣擬定的經濟措施發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗21日在總理官邸針對內閣擬定的經濟措施發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院表示，若台灣有事，可能演變為「存亡危機事態」，引發中國駐大阪總領事薛劍威脅「斬首」。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發布聲明強烈譴責中國不當言行，並表態支持高市立場，強調她對台海局勢的擔憂完全合理，呼籲各國公開支持日本，遏止可能威脅國際安全的行為。

根據日媒《產經新聞》，IPAC昨（20）日透過社群平台X發表中文、英文、日文聲明，表示高市早苗在眾議院的答辯是基於「慎重且戰略性」的判斷，並非出於挑釁，這符合國際社會日益形成的共識——「台灣的安全，就是全球的安全」。聲明強調，台灣人民有權自由決定自己的未來，而任何危及全球繁榮的行徑都必須受到遏制。

IPAC表示，針對台海緊張情勢所伴隨的廣泛風險，高市早苗的言論向全球敲響了警鐘。IPAC也呼籲，各國政府應以具體行動支持日本，明確劃定台海紅線，並協調有效的政治與經濟措施，以降低衝突風險。

IPAC成立於2020年6月，由美國、日本、歐盟等民主國家議員組成，旨在監督中國政府的人權與政策行為，目前成員超過290名跨黨派國會議員。日本方面，包括自民黨眾議員逢澤一郎、國民民主黨參議員舟山康江，以及日本維新會眾議員岩谷良平均有參與。

IPAC今年11月在比利時布魯塞爾召開年會時，也邀請中華民國副總統蕭美琴出席，討論台海安全及重要資源技術依賴中國的風險。台灣方面，則同樣是IPAC正式會員國，共同主席是民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿。

另外，《產經新聞》也提到，岩谷良平在出席IPAC年會時，曾呼籲民主國家陣營應共同合作，擺脫在重要礦物與先進技術上過於依賴中國所帶來的風險。

日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的發言引發中國當局不滿，面臨中方包含禁止水產進口等一連串反制行動，而高市本人21日受訪時則直言，對於推進日中戰略互惠關係的想法並未改變。

