新一波東北季風再變天　最新預報還有熱帶擾動發展

▲今晨4時紅外線雲圖顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲（左）、帶來北海岸、東北部局部降雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今（21日）晨冷空氣略減弱，氣溫比前一天回升，迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨，周末回溫微熱，但下周一（24日）晚間起有一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台灣氣溫也會下降。另外，下周南海還有熱帶擾動發展，但距離遙遠、無影響。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨。

最新（20日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（21、22日）兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

今日各地區氣溫為：

北部17至24度

中部16至27度

南部15至28度

東部16至27度

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日（23日）至周一（24日）白天、各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。

不過，下周一（24日）晚間起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下周二（25日）下午起「東北季風」轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，下周三、四（26、27日）「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。

最新各國模式模擬顯示，下周南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。