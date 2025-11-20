　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天持續受東北季風影響，各地偏涼，周末冷空氣減弱，氣溫回升，中南部上看30度。下周一另一波東北季風增強，周二起有感降溫，北部、東半部水氣增加。此外，下周四菲律賓東方海面又有颱風生成機率，但影響台灣機率低。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天受東北季風影響，北部、宜花地區偏涼，其他地區早晚亦涼，低溫約17至19度。周末東北季風減弱，氣溫回升，下周日北部高溫26至27度，中南部可達29至30度。下周一下一波東北季風增強，北部、宜蘭轉涼，其他地區早晚亦涼，周二至周四感受將更明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來一周降雨趨勢，蔡伊其指出，明天基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星雨，中高層水氣移入影響，新竹以南山區也有零星飄雨。周末轉為東風環境，基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，花東及恆春為零星飄雨，其他地區多雲到晴。

他表示，下周一基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春為零星飄雨，晚間起北部也有局部短暫雨。下周二基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北、恆春有零星短暫雨。周三、周四桃園以北、東半部及恆春為局部短暫雨，其他地區多雲。

另外，蔡伊其也說，目前南海至菲律賓東方海面仍是低壓帶，下周四菲律賓東方海面有颱風生成機率，但冷高壓距離台灣較近，預估颱風路徑將從南邊向西進入南海，環境不利於發展，對台灣沒有明顯影響。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在中南部住20年！她一到台北「3狀況」難適應　網吵翻：習慣問題

「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

迷客夏「超頂1口味」回歸　加珍珠上癮！一票人推：更懷念50嵐

勞動部揪「空服員病逝4缺失」　長榮航空：已完成檢討調整

台中購物節23天突破127億　「西屯楊先生」抱回百萬大獎以為詐騙

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

大票拿普發一萬「換成五萬円」　日旅達人一查驚呆：0.2破了

贊成發全民國防手冊！民進黨議員「提1建議」：應把訊息傳出去

談失落也能破萬訂閱！出版社Podcast《無邊的哀傷》意外熱播

小雪逢轉運線！4生肖「運勢大爆發」　第1名財富登頂

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

在中南部住20年！她一到台北「3狀況」難適應　網吵翻：習慣問題

「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

迷客夏「超頂1口味」回歸　加珍珠上癮！一票人推：更懷念50嵐

勞動部揪「空服員病逝4缺失」　長榮航空：已完成檢討調整

台中購物節23天突破127億　「西屯楊先生」抱回百萬大獎以為詐騙

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

大票拿普發一萬「換成五萬円」　日旅達人一查驚呆：0.2破了

贊成發全民國防手冊！民進黨議員「提1建議」：應把訊息傳出去

談失落也能破萬訂閱！出版社Podcast《無邊的哀傷》意外熱播

小雪逢轉運線！4生肖「運勢大爆發」　第1名財富登頂

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

生活熱門新聞

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

賓賓哥校園直播　盧秀燕怒批「白目」：永不錄用

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

發濺血圖卡被起訴　工程師復出開酸民進黨

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

網友3原因很久沒逛好市多　會員揭最大優勢

黃小潔初音主機參賽炎上　當場下跪耍賴黑歷史曝

更多熱門

相關新聞

快訊／玉山降初雪！持續30分鐘　最新畫面曝

快訊／玉山降初雪！持續30分鐘　最新畫面曝

東北季風影響，各地明顯降溫，中央氣象署今天中午12時25分觀測到玉山初雪降臨。氣象署表示，玉山氣象站中午12時25分觀測到下雪，降地面就融化，12時55分即停止，現場無積雪。

周末回暖「日夜溫差10度」　下周又有東北季風接力報到

周末回暖「日夜溫差10度」　下周又有東北季風接力報到

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

今晨下探12.8度！下周「新一波東北季風」又有雨

今晨下探12.8度！下周「新一波東北季風」又有雨

今晨又冷一波　回暖時間點曝

今晨又冷一波　回暖時間點曝

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面