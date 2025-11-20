周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天持續受東北季風影響，各地偏涼，周末冷空氣減弱，氣溫回升，中南部上看30度。下周一另一波東北季風增強，周二起有感降溫，北部、東半部水氣增加。此外，下周四菲律賓東方海面又有颱風生成機率，但影響台灣機率低。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天受東北季風影響，北部、宜花地區偏涼，其他地區早晚亦涼，低溫約17至19度。周末東北季風減弱，氣溫回升，下周日北部高溫26至27度，中南部可達29至30度。下周一下一波東北季風增強，北部、宜蘭轉涼，其他地區早晚亦涼，周二至周四感受將更明顯。

未來一周降雨趨勢，蔡伊其指出，明天基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星雨，中高層水氣移入影響，新竹以南山區也有零星飄雨。周末轉為東風環境，基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，花東及恆春為零星飄雨，其他地區多雲到晴。

他表示，下周一基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春為零星飄雨，晚間起北部也有局部短暫雨。下周二基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北、恆春有零星短暫雨。周三、周四桃園以北、東半部及恆春為局部短暫雨，其他地區多雲。

另外，蔡伊其也說，目前南海至菲律賓東方海面仍是低壓帶，下周四菲律賓東方海面有颱風生成機率，但冷高壓距離台灣較近，預估颱風路徑將從南邊向西進入南海，環境不利於發展，對台灣沒有明顯影響。

