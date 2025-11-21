11月還有颱風正常嗎？　氣象專家揭3原因「颱風也變強」

▲11月還有颱風正常嗎？林得恩揭3大原因。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署預報，下周四菲律賓東方海面有颱風生成機率。氣象專家林得恩表示，許多人疑惑「11月還有颱風是否正常」，其實從長期氣候統計來看算是正常，但隨著氣候變遷、全球暖化，颱風季正在「變長」，颱風強度也在「變強」，11月颱風機率也略微上升，確實值得關注。

林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，從長期氣候統計來看，11月颱風雖然發生機率比夏季低，但西北太平洋及南海海域都曾多次出現11月、甚至12月的颱風。畢竟11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1–2個颱風生成。

林得恩表示，11月颱風生成原因，分別為：

一、海水溫度仍夠暖，台灣以南的西北太平洋海水溫度11月仍有26至29度，通常只要高於26.5度，就能供給颱風發展所需能量。

二、秋季季風轉換期的大尺度環流，11月正值東北季風增強時期，但太平洋高壓勢力仍未完全退場之際，西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶，容易觸發熱帶擾動生成。

三、氣候變遷影響，包括全球暖化，促使海溫上升，颱風季有被拉長的趨勢，台灣近年11月靠近的颱風不少，諸如小犬、米塔、南瑪都及天兔等。

林得恩說，11月仍有颱風，不代表今年天氣特別異常。今晨，歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬結果均顯示，在11月25日或26日前後，菲島東部海域均有熱帶擾動生成，並有往菲島中部陸地接近或通過的趨勢。由於距離尚遠，對我台灣天氣影響不大。

不過，林得恩也強調，由於氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強，使得11月颱風出現的「機率略上升」，值得繼續追蹤關注。