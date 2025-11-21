桃園交通安全文化調查：六大措施提升行人安全最有感

地方中心／綜合報導

面對全國高度關注的行人安全議題，桃園市政府近年持續從路口設計、號誌優化等面向著手，打造行人友善空間，並持續利用網路、短影音等創新形式推廣，在桃園市政府《114年道路交通文化知悉度調查》最新結果中顯示，市民在交通安全核心觀念的掌握度相當高，多項基本交通規則的知悉度幾乎滿分，包括「禮讓行人穿越道路」（99.7%）、「行人應遵守號誌」（99.7%）及「駕駛不得使用手機」（99.7%）等，充分展現桃園近年交通安全用路文化正逐步成熟。

本次調查的問卷設計包含行人與駕駛用路觀念等問題，分析結果顯見駕駛在多項情境題的表現相較去年大幅進步，其中「遇閃光紅燈需完全暫停」的正確率更從85.2%提升至99.5%，增幅達14.3%，顯示交通細部規則已逐漸內化於市民日常用路行為之中。

▲最新調查顯示，市民對「閃光紅燈需完全暫停」的正確認知明顯提升，從113年的85.2%大幅成長至114年的99.5%。（圖／民調雲調查報告，下同）

路口改善最有感×網路宣導成新主力 工程與教育並行提升用路安全

調查中，「路口安全改善」是市民感受最深的面向之一。近年市府推動行人專用時相號誌、標線型人行道、行人庇護島等措施，不僅讓行走空間更友善，也提升車流與人行動線的安全性，多數市民反映「路口更好走、更安全」，對改善成效給予肯定。

▲行人專用時相號誌、行人庇護島及標線型人行道是市民最有感的交通改善項目。

同時，調查亦顯示市民取得交通資訊主要依賴網路，包括社群圖卡、短影音、YouTube 與 Google 搜尋等，整體接觸率高、擴散速度快，使網路宣導成為交通教育最重要的溝通管道。此趨勢也反映桃園推動數位宣導的方向與市民習慣相符，使交通安全觀念能更快速地融入日常生活。

高齡者與青少年安全受關注 酒駕、行人安全仍是市民焦點

本次調查亦納入未來交通安全宣導建議，根據統計數據反映，市民最重視的交通議題，以「酒駕防制」、「高齡者交通安全」、「路口停讓行人」及「行人安全」為主，可見桃園市民普遍關心長者用路族群及行車、行人互動相關的安全議題，凸顯交通安全教育與改善措施的持續重要性。

▲市民最關注酒駕防制、高齡者交通安全與路口停讓行人等議題，是未來交通宣導的主要重點方向。

整體而言，本次調查結果顯示桃園在交通觀念、道路改善與宣導模式等面向均展現穩定進步趨勢，市民對安全環境的感受度也同步升高，反映出城市交通文化正朝更安全、更成熟的方向發展。

桃園市政府：攜手市民持續打造更安全、更友善的用路環境

桃園市政府表示，將持續依調查結果強化交通安全作為，從工程到教育，透過多元方式以及更實際的改善手法，推動交通文化向上提升，讓交通安全成為市民共同參與的生活習慣。未來也將持續以市民回饋為基礎，打造更安全、更友善的用路城市。

