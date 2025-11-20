桃園3寶神級對撞！行人闖紅燈+機車逆向搶快　雙雙1秒躺平

▲桃園3寶大亂鬥，長髮男闖紅燈撞上逆向騎士，網友狂讚：「夢幻聯動終於現身」。（圖 ／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

桃園市富國路昨（19）日上午發生一起堪稱「3寶教科書級」的離奇事故！1名長髮男子不僅無視號誌、闖紅燈，甚至連旁邊的斑馬線都懶得走，逕自闖入車陣中央，豈料他才剛踏上雙黃線，就碰上另一位逆向搶快的機車騎士，兩人完美「對位」後迎面撞上，雙雙摔倒在地，全程被後方行車紀錄器清楚拍下，網友看了紛紛笑稱這是「三寶界的神仙打架」、「宇宙級夢幻聯動」。

影片中可見，當時路口正停著多輛汽機車等待紅燈。隨著號誌轉綠、車輛準備啟動時，突然一名戴帽子、披著長髮的男子從車陣旁闖入馬路，還以小跑步姿態想要快速穿越。然而，他完全沒注意到左側有一輛機車正逆向跨越雙黃線加速而來，結果2人當場對撞，男子被撞得旋轉倒地，騎士也摔得人車分離，場面既驚險又充滿荒謬。

影片曝光後，網友反應熱烈，留言幾乎一面倒地表示「大快人心」：「三寶遇上三寶，天注定啊」、「逆向的撞闖紅燈的，完美得分」、「兩邊都違規，這畫面看了療癒」、「斑馬線就在旁邊不走，真的活該被制裁」、「跨雙黃線超車的騎士也是三寶，今天總算遇到對手了」、「這畫面真的太夢幻」。

不過也有網友提醒，雖然畫面看起來「有喜感」，但道路安全仍不容忽視，因為下一次可能就不是「搞笑對撞」，而是造成嚴重傷亡的事故。

根據《道路交通管理處罰條例》，跨越雙黃線屬於未依規定方向行駛，可處600元至1800元罰鍰；而行人擅自穿越車道，也可依第78條規定，處以500元罰鍰。警方呼籲，遵守交通規則不只是避免罰款，更是保命的基本常識。

