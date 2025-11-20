中國施壓取消議員團訪台　巴拿馬批干預內政！美大使：不該介入

▲ 穆里諾年初宣布退出一帶一路計畫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴拿馬多名國會議員近日正籌備訪台行程，引發中國不滿，進而演變成巴、中、美三方外交爭議。中國駐巴拿馬大使館要求議員取消行程，巴拿馬外交部暗批此舉「干涉內政」，美國駐巴拿馬大使更直言中國「不應介入」。

《美聯社》報導，這起風波源於10名巴拿馬國會議員計畫近日訪問台灣，稱此行將接觸到有助巴拿馬現代化的制度與經驗，並探索投資與合作機會。但巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）上周曾提醒，該行程未獲行政部門批准，並強調外交政策屬行政權責任。

未料在正式展開行程前，當地《新聞報》（La Prensa）爆出中國駐巴拿馬大使館要求議員「立即取消訪台」，稱此舉「嚴重違反一個中國原則」，並構成「干涉中國內政」。

巴拿馬外交部19日發聲明強硬回應，強調「作為主權國家，不接受任何限制或試圖影響其下屬合法決策的壓力」，雖未點名中國但對象明確。

這起事件突顯穆里諾政府在美中緊張關係中周旋的困境，他也曾稱巴拿馬被捲入大國博弈之中。巴拿馬2017年斷交台灣後與中國建交，但近日宣布現有「一帶一路」協議到期後不再續簽，使外界更加關注其與中國關係走向。

美國駐巴拿馬大使卡布雷拉（Panama Kevin Marino Cabrera）19日則表示，中國大使館「不該介入這些議題」，今年以來也持續對中國在中美洲影響力示警。美國國務卿盧比歐今年2月訪問巴拿馬時，便將中國問題列為首要議題；川普政府更於9月宣布，限制向「故意在中美洲代表中國行事」的特定人士發放簽證。