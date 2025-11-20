　
為輝達開路？　彭博：白宮籲國會擋下「限制AI晶片出口」法案

▲▼川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲ 川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮傳出正呼籲國會議員否決一項限制全球市值最高公司輝達（Nvidia）向中國及其他敵對國家出售AI晶片的法案，知情人士透露此消息，大幅降低這項輝達反對的立法通過的機會。

《彭博》報導，這項名為《保障國家人工智慧創新法案》（GAIN AI Act）的法案將建立一套制度，要求晶片製造商必須優先供應美國企業，才能將受到出口管制的AI晶片銷往中國或其他武器禁運國。這種「美國優先」的輪調旨在迎合川普政府，實際上將有效阻止輝達和超微（AMD）向中國銷售其最先進產品。

GAIN AI法案某種程度反映國會兩黨對川普暗示可能開放此類晶片銷售立場的反彈，而白宮的表態對輝達而言無疑是一大勝利，該公司一直公開遊說反對此項立法，堅持美國客戶並未面臨產品短缺問題。

然而，若GAIN AI法案未能通過，對包括微軟（Microsoft）在內的一些美國超大型雲端服務業者將是一項損失。這些公司支持該措施，盼能維持對中國競爭對手的硬體優勢，同時也為向沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地的美國資料中心運送先進AI晶片開路。

但即便GAIN AI法案被否決，也不代表國會限制中國晶片的努力就此結束。國會兩黨對於限制北京AI野心有廣泛共識，議員已著手研擬另一項《安全可行出口法案》（SAFE Act），未對外公布細節，但將要求負責監督受限技術出口核准的商務部，在未來30個月內拒絕所有對中國銷售超出美國現行允許標準AI晶片的申請。

兩項法案的命運尚未確定。議員仍在考慮是否將GAIN AI納入正在討論的年度國防法案中，也在決定何時推動SAFE法案。這種情況清楚表明，國會強烈希望在半導體出口管制這個技術性領域發揮更大作用，而這已成為華府與北京科技貿易戰中的核心焦點。

美國最初於2022年開始限制輝達對中出口，理由是擔心先進AI技術可能使北京獲得軍事優勢。華府曾多次加強管制力道，川普今年4月更限制輝達專為符合政府門檻而設計的H20晶片出貨至中國。美國也要求企業，向其他約40國銷售先進AI晶片前須尋求華府許可。

川普團隊已批准向沙國及阿聯等海灣國家銷售晶片，並放行H20晶片對中銷售，後者條件則是輝達需上繳15%的營收，但此安排在法律上存疑，尚未正式成文。川普還暗示，他可能開放輝達向中國銷售更先進的Blackwell晶片降級版，這項前景令政府內外的國安鷹派人士深感憂慮。

11/18 全台詐欺最新數據

相關新聞

「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客

「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客

日中關係緊張，中國對日本祭出一連串政策與禁令，包括呼籲中國人不要去日本旅遊留學，更禁止進口日本水產品。不分朝野立委均關切此事，外交部長林佳龍今（20日）表示，我方支持日相高市早苗的硬派政策與戰略，「問題在中國」，呼籲國人赴日旅遊、購買日本產品，並打卡分享日本美食等，以實際行動支持日本，「我們來衝一下！」期待年底前台灣赴日觀光客能超越中國遊客。

日中關係緊張！台人能做什麼？　他給3答案

日中關係緊張！台人能做什麼？　他給3答案

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全面壓力測試

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全面壓力測試

中國停止進口日本水產品　林佳龍喊支持日本：阻止中共霸凌

中國停止進口日本水產品　林佳龍喊支持日本：阻止中共霸凌

美參院通過解除台美交流限制　林佳龍：深化安全、經濟等領域合作

美參院通過解除台美交流限制　林佳龍：深化安全、經濟等領域合作

