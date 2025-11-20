超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

▲花蓮光復鄉大馬村長王梓安病倒，3萬人集氣。（圖／翻攝王湘惠Threads）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣光復鄉9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流，導致下游災情慘重，其中光復鄉大馬村村長王梓安盡心盡力救災，勞碌奔波、通知村民撤離，大馬村因此無人傷亡，被譽為「拯救全村的男人」。但女兒王湘惠19日透過臉書發文指出，爸爸因過度操勞而倒下，緊急送往醫院手術，幸開刀後狀況穩定，但後續仍需持續觀察。

王梓安的女兒、台灣知名女足選手王湘惠今(20日)接受聯訪時表示，馬太鞍溪堰塞湖洪災至今，爸爸災前、災後都有忙不完的工作，除了掌握洪患動態通知村民撤離外，還要當公所與村民間的溝通橋樑，救災期間沒辦法維持正常作息，飯無法按時吃、也沒有足夠睡眠，災後父親的工作更加繁重，村民只要有事都會找他處理，長期高壓、作息不正常下，「最擔心的事，還是發生了」。

「災後第 56 天，超人也會累」，王湘惠表示，「我真的理解他撐著壓力，未曾好好休息，那份疲憊有多深。」父親因過度操勞而開始發燒，發炎指數不斷上升，連身體不舒服也不敢離開部落太遠，18日當天臨時繞到瑞穗就醫，但狀況仍然不好，醫生也建議要到大醫院治療。

但王梓安思考後，認為馬太鞍溪便道因洪災而中斷，開車去一趟市區路途遙遠耗時，擔心耽誤了災後重建工作，因此只簡單拿了藥就回家休息，但王梓安病況加重，仍然頭暈、吃不下，發燒症狀也未好轉，19日才沿著193縣道前往花蓮慈濟醫院急診就醫，醫生當下立即排定開刀。

王湘惠指出，由於爸爸發炎指數很高，昨先緊急開刀治療膽，而肝仍有發炎情況，目前仍在觀察中，現開刀後狀況趨於穩定，大馬村事務暫時交由村幹事代理。王湘惠說，因她在國外沒辦法陪伴在父親身邊，昨將爸爸的狀況分享在社群平台後，立即湧入網友表達關心，對此王湘惠也表示「很感動大家都很關心我爸爸。」