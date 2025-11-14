未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

▲花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。（圖／翻攝內政部官網）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導



花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍，被內政部依《國籍法》解職，成為台灣首位因「中國國籍問題」遭解職的村長。鄧萬華不服向花蓮縣政府提起訴願，10月29日縣府訴願委員會撤銷原處分。

內政部今年1月查出5名村里長具中華人民共和國國籍，立即要求村里長主管機關依照《國籍法》辦理，花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華自8月1日起遭解除職務。鄧萬華表示，她持台灣護照，只因中共政府不承認台灣是個國家，不願出具放棄國籍證明文件，對她並不公平，因此決定提起訴願爭取權益。

鄧萬華遭解除職務後相當不滿，認為為何參選時政府不提出？她要照顧罹患漸凍症6年的丈夫，還要獨力撫養3個孩子，失去這份工作對她的影響很大，她更痛批，民進黨不敢宣布台獨，叫百姓自己去尋求「放棄大陸國籍證明」，這就是故意「擾民」。

鄧萬華提到，自己在台灣生活時間早超過在大陸地區，甚至幫助來台灣的陸配姊妹如何融入社會，也才因此能選上村長。她更激動表示，想問內政部長「這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？」鄧萬華更說，希望網友不要誤解陸配，所有陸配都是按照合法流程取得中華民國國籍，所謂的除籍一直都是除「戶籍」而非「國籍」，國籍是政府之間的問題，不是一個平民百姓可以解決的。

花蓮縣政府證實，10月29日縣府訴願委員會，已撤銷富里鄉公所解除鄧萬華村長的處分。