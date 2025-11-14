　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

▲▼花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。（圖／翻攝內政部官網）

▲花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。（圖／翻攝內政部官網）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導


花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍，被內政部依《國籍法》解職，成為台灣首位因「中國國籍問題」遭解職的村長。鄧萬華不服向花蓮縣政府提起訴願，10月29日縣府訴願委員會撤銷原處分。

內政部今年1月查出5名村里長具中華人民共和國國籍，立即要求村里長主管機關依照《國籍法》辦理，花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華自8月1日起遭解除職務。鄧萬華表示，她持台灣護照，只因中共政府不承認台灣是個國家，不願出具放棄國籍證明文件，對她並不公平，因此決定提起訴願爭取權益。

鄧萬華遭解除職務後相當不滿，認為為何參選時政府不提出？她要照顧罹患漸凍症6年的丈夫，還要獨力撫養3個孩子，失去這份工作對她的影響很大，她更痛批，民進黨不敢宣布台獨，叫百姓自己去尋求「放棄大陸國籍證明」，這就是故意「擾民」。

鄧萬華提到，自己在台灣生活時間早超過在大陸地區，甚至幫助來台灣的陸配姊妹如何融入社會，也才因此能選上村長。她更激動表示，想問內政部長「這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？」鄧萬華更說，希望網友不要誤解陸配，所有陸配都是按照合法流程取得中華民國國籍，所謂的除籍一直都是除「戶籍」而非「國籍」，國籍是政府之間的問題，不是一個平民百姓可以解決的。

花蓮縣政府證實，10月29日縣府訴願委員會，已撤銷富里鄉公所解除鄧萬華村長的處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

惡女詐1536萬害豐原5命！騙「打針維生」躲調查　檢建請續押獲准

團購主被求刑15年！王家女婿：得到懲罰就好　友嘆「1命僅3年」

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

快訊／釣魚釣到一半驚見有人墜橋　台中男躺沙洲無心跳搶救中

恐怖金流曝！女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶也拿去洗錢+還高利貸

法務部視導士檢司法保護　強調推動溫暖有感的柔性司法

人間國寶陳啓村木雕《卯兔星君》被偷了　廟方怒：天理不容

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

惡女詐1536萬害豐原5命！騙「打針維生」躲調查　檢建請續押獲准

團購主被求刑15年！王家女婿：得到懲罰就好　友嘆「1命僅3年」

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

快訊／釣魚釣到一半驚見有人墜橋　台中男躺沙洲無心跳搶救中

恐怖金流曝！女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶也拿去洗錢+還高利貸

法務部視導士檢司法保護　強調推動溫暖有感的柔性司法

人間國寶陳啓村木雕《卯兔星君》被偷了　廟方怒：天理不容

入秋最強冷空氣下周襲「探14度」　連2天雨區擴大

普發一萬銀行帳號被鎖！金管會清查完成　各家金融機構均正常

冬天棉被使用前要先「醒被」　四大材質正確整理方式一次看

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

黑豹旗／深遠飛球嚇壞教練！黃威杰美技救命 直呼生涯最驚險

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

即／閃兵案坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴！12人名單曝光

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

高雄港引水人登船摔斷腿　休養10個月獲賠1296萬

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

閩南狼遭陸通緝　到派出所自首「警察不抓我」

更多熱門

相關新聞

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

鳳凰颱風警報11月13日晚八時半才剛解除，短短不到數小時，農業部14日清晨緊急通報「無人機空拍發現馬太鞍溪新增堰塞湖」，對光復、鳳林、萬榮的鄉親而言，堰塞湖仍在、紅色警戒未解除，便意味生活始終被懸掛在一顆不定時炸彈。

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈：水流聲很大

堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈：水流聲很大

「報仇的時候到了！」陸配亞亞：姐妹拿出迫害證據

「報仇的時候到了！」陸配亞亞：姐妹拿出迫害證據

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

關鍵字：

花蓮陸配村長國籍法訴願

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面