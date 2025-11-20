司法院施政計劃每年都一樣！　黃國昌：開會8分鐘難怪都用抄的

▲黃國昌質詢 。（圖／翻攝國會頻道）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會今（20日）審查「法院組織法第一百零六條條文修正草案」。質詢時，民眾黨立委黃國昌開指出，根據司法院公開的院會會議紀錄發現，司法院針對施政計劃綱要討論的會議，只花8分鐘就討論完，難怪每年的施政綱要，幾乎都一模一樣，「都用抄的」。

黃國昌說，上次質詢時就問過司法院115年施政計劃綱要，以及114年施政計劃綱要，要求司法院要回去比對，當時司法院回「遵照辦理」，但拖了超久有沒有提供比對結果，請問今天願意提供了嗎？

司法院副秘書長王梅英表示，委員10月22日質詢時問到司法院施政計劃兩年高度重複，後續就有用教育部相似文章比對系統來檢驗文本，但因為系統是檢驗論文有沒有抄襲⋯。

話還沒說完，黃國昌說，「我只是問你比對結果有沒有要提供？」，王梅英說，比對結果已經在10月底提供給委員了。黃國昌轟，講一堆規劃就是沒有要比對，你不比對沒關係，這麼容易的東西，不用什麼複雜的電腦軟體，只要兩份擺在左右，用螢光筆、用紅筆標記，馬上就能看出「長得一模一樣」，這不是封面問題，而是「內文一模一樣」。

黃國昌說，之前也要求司法院公開院會紀錄的要公開，後來非常好，有公開，司法才透明，但公開後外界才發現，司法院院會原則上應每月召開一次，但過去三年每年僅召開四次，「大概一季開一次」。至於每次會議怎麼開的，結果發現，2024年施政計畫綱要的院會討論時間竟只有短短八分鐘。

黃國昌說，結果回推比對2023年、2024年，甚至2025年的施政計劃綱要，也完全都一樣，繼續抄，所以司法院開會時間，用8分鐘討論，剛剛好而已。

