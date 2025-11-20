分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文強調，在野不能再打心中小算盤，透過兩黨智慧，在過去的錯誤中學習，透過民主公平公開機制贏得大選。對此，作家漂浪島嶼分析，民進黨嘴上看衰藍白合，但心裡怕的要死，如果一旦藍白合成，支持率維持不變，2028鐵定翻盤，所以破壞藍白合，成為2028大選綠營唯一主軸，藍白如果再度分裂破局，就是國民黨分裂，民眾黨泡沫化，永遠再難執政。

作家漂浪島嶼表示，藍白合登場，兩位新主席期待開啟新局面，外界懷疑藍白有高度合作共識，卻不敵政治現實，可能在縣市長，甚至議員人選的分配禮讓，產生嚴重分歧，讓藍白合一上路就翻車。

漂浪島嶼表示，但是雙方黨主席，很早就喊出藍白合，目標在聯合執政。聯合執政的目標，高尚詞彙是取回國家主導權，為台灣找尋未來，現實利益是滿朝官祿位置，人人都有好去處。

漂浪島嶼指出，回看過去藍綠輪替執政，中央府院部有著大量官位，還有不少國營事業，加上廣佈基金會，甚至公司官派董事，位置數以萬計，足夠廣招賢良分封授祿，為國舉材算無私，酬庸報恩不避親，甚至元老、前輩、樁腳、童子軍、男孩女孩都有位置，月俸九萬、年薪三百萬，都算勵志故事。

漂浪島嶼認為，所以喊出聯合執政，有著激勵藍白同志奪回政權，更是提醒不要爭芝麻失大餅，相忍為國各有所得，大至五院院長，小到特助聘僱，都能論功行賞。

漂浪島嶼說，這就像神話封神榜，總要大獲全勝，才有神位可封，不然慘敗就是漫天烽火一縷煙，只見白骨不見仙。當藍白懂得爭一世，不爭一時，打下天下位置豐厚，自然願意忍氣禮讓，一切圖謀未來大業。

接著，漂浪島嶼指出，民進黨嘴上看衰藍白合，但是心裡怕的要死，因為大罷免大失敗，已經是巨大震撼，藍白一合青鳥絕望。更麻煩是，原本以為藍白越合，應該許多不滿者出走，造成黨內大分裂，再合也是不成氣候，但是歷經風風雨雨曲曲折折，最新民調支持度，藍白各有26%、15%的支持度，二者相加41%，大勝綠營31%支持度。

漂浪島嶼直言，藍白合不是主流民意，卻是多數民意，差距10%簡直是民意天塹，如果一旦藍白合成，支持率維持不變，沒有天災戰禍，2028鐵定翻盤。

漂浪島嶼分析，所以民進黨怕不怕藍白合，吹哨壯膽嘴硬無用，民調數據已經預示末路，所以破壞藍白合，成為2028大選綠營唯一主軸，如果2026能夠見縫插針讓藍白生恨，2028就有全面裂解機會，藍白不合綠營必勝。

漂浪島嶼強調，所以2024的失敗，藍白沒找到戰犯，如果2028再度分裂破局，其實也不用再找戰犯，因為藍白再敗就是國民黨分裂，民眾黨泡沫化，永遠再難執政。