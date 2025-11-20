黃國昌稱新北男主角不是他也不會扯後腿　民進黨團酸：隱藏版恐怖情人

▲藍白主席高峰會談。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍白黨主席高峰會談，國民黨主席鄭麗文送上藍鵲、白鵲陶瓷圓盤、民眾黨主席黃國昌則準備鎢絲燈，要給台灣光明未來。談及明年新北市長選舉，黃說，儘管有志於新北市長，但他以大局為重，若男主角不是他，也不用擔心會扯後腿。民進黨團幹事長鍾佳濱今（20日）大酸，盤子是「盼仔」（指容易被騙的人），電燈泡則是「無關痛癢的第三者」。黃國昌是隱藏版恐怖情人，向小草宣示「一大三不」，他是最大咖、不強求、不配合、不負責。

針對國民黨主席鄭麗文昨與國民黨台北市議員汪志冰都稱自己是國大代表出身，而總統賴清德當時只是「小透明」，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20日）表示，當年自己也是國大代表之一，但他不會這樣形容鄭麗文、汪志冰，「一個人的氣度從他們彼此的發言就可以看得出來」。

鍾佳濱認為，用過去從政資歷衡量現今的指稱，難不盛鄭麗文耀說汪志冰當年是國代，現在是議員，「難不成是在暗中奚落汪志冰是議員了嗎？」因此他認為說話要慎重、注意，避免被外界過度解讀。

鍾佳濱舉例，藍白黨主席昨互相會面，一方送盤子，一方送電燈泡，兩方各自有解讀，但一般民間，「在我們南部啊，盤子是『盼仔』（指容易被騙的人）」，電燈泡則是「無關痛癢的第三者」。

鍾佳濱指出，更何況看到黃國昌說如果未來的新郎（應為男主角）不是他，他也不會扯後腿。意思是未來在新北選舉，若藍白談好不是由他選新北市長，他也不會扯後腿，這話在外人耳中，真的是恐怖情人的隱藏版，「新郎不是他，他就不會來婚禮鬧場嗎？」一方面向小草宣示「一大三不」，他是最大咖、不強求、不配合、不負責。

鍾佳濱認為，這樣的威脅姿態語氣明顯，意思是黃國昌正告鄭麗文，如果他不是代表藍白的參選人，他雖然不會扯後腿，但他也不會配合、負責，且暗示他是最佳選擇，這些談話在外界看起來雖然有不同解讀，但還是各自尊重。