地方 地方焦點

用愛接住每一個失落的孩子　新北中輟預防10項大獎肯定

▲▼ 新北,教育,中輟,,跨部門,教育,淡水,輔導。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲新北愛的捕手，承接每個生命。

圖、文／新北市教育局提供

「每個孩子都值得被看見，每個失落的靈魂都值得被溫柔尋回。」這是新北教育工作者最堅定的信念。教育部國教署日前（14）舉辦「114年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」，新北市以扎實的跨網絡合作力量與成果，獲得10項獎項肯定、榮登全國第一！展現新北「不放棄任何一個孩子」的努力與堅持。

本次績優單位獎項中，丹鳳高中（國中部）、正德國中、鳳鳴國中，以及中和、土城、永和區公所強迫入學委員會與市警局少年警察隊，共7單位脫穎而出。他們以行動織起守護網，成功接住失聯的五年級女孩「涵涵」。她因家庭變故離家、宛如「人間蒸發」，學校、社工與少年隊多次聯手追蹤查訪、視訊確認安全，再結合社福與兒少保護資源，助她重返校園。如今，涵涵重新站上打擊樂舞台，用鼓聲敲出重新出發的勇氣。

▲▼ 新北,教育,中輟,,跨部門,教育,淡水,輔導。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲彭富源署長頒發績優單位(機關)：永和區公所、土城區公所、中和區公所、新北市少年警察隊等。

▲▼ 新北,教育,中輟,,跨部門,教育,淡水,輔導。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲彭富源署長頒發績優單位(學校)：丹鳳高中、正德國中、鳳鳴國中。

個人績優獎由中和景新國小輔導主任陳志昌、三重永福國小輔導主任鄭博元及學校社工師劉可微獲獎。他們是用專業與耐心縫補孩子生命裂痕的「靜默英雄」。劉可微分享，她曾協助一名因多重逆境而自傷離家的泰雅族少女，面對孩子的崩潰與抗拒，她選擇放下專業角色，告訴女孩：「妳不是一個人。」經啟動跨系統緊急接力與安置後，女孩終於含淚說出：「謝謝，沒有放棄我。」這份愛與陪伴成為生命中最溫暖的光。

▲▼ 新北,教育,中輟,,跨部門,教育,淡水,輔導。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲彭富源署長頒發績優人員：景新國小陳志昌主任。

▲▼ 新北,教育,中輟,,跨部門,教育,淡水,輔導。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲彭富源署長頒發績優人員：劉可微社工師。

▲▼ 新北,教育,中輟,,跨部門,教育,淡水,輔導。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲彭富源署長頒發績優人員：永福國小鄭博元主任。

教育局表示，獲獎榮耀屬於所有第一線教育、社政與警政夥伴。新北市未來將持續深化跨域合作，強化預防性輔導與早期介入，讓「零拒絕」不只是口號，而是每個孩子最溫暖、最堅固的學習依靠。

11/17 全台詐欺最新數據

