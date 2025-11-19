　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

江子翠驚傳隨機傷人！阿伯揮棍「打女路人又襲警」　下場曝光

▲江子翠捷運站。（圖／資料照）

▲江子翠捷運站驚傳隨機傷人案。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市江子翠捷運站附近日前驚傳隨機傷人案，一名 70 多歲的江姓男子無故持鐵棍攻擊路過的黎姓女子，還在警方到場後揮棍襲警，造成員警受傷。整段壓制過程被警方密錄器拍下，畫面中可見江男在板橋區文化路二段人行道上揮舞鐵棒、情緒激動，員警屢次喝令仍不理會，最終在警力優勢下遭逮捕。

事件發生於晚間 8 點多，黎姓女子與友人行經路口時，突然遭江男以鐵棍擊中右手臂，造成瘀青挫傷。黎女受驚之餘立即報警，由於攻擊行徑毫無預兆，她回憶仍心有餘悸，「這樣隨機攻擊太可怕，會擔心走在路上就被打。」警方接獲通報後展開搜尋，20 分鐘後在距離案發點 700 公尺處找到江男。

4 名警力到場後，江男不斷揮舞鐵棍、拒不配合，甚至嗆聲「不要過來，我揍下去」，還在員警逼近時朝警方揮擊。過程中，葉姓員警頭部、手腕遭鐵棍打到受傷，警方在多次警告無效後使用強制力，終於將江男壓制上銬。

江男落網後一度辯稱是因黎女「口出惡言」才動手，庭訊時又改口表示自己沒有揮棍，只是遭到黎女追打，並指控警方衝過去導致他跌倒。然而，法官調閱監視器、密錄器影像與被害人證詞後，認定江男說詞反覆且不可信，證實他先攻擊路人又揮棍襲警。

新北地院判決指出，江男使用的是危險性相對較低的鈍器，兩名被害人傷勢均屬輕微，依傷害罪判處拘役 10 日（得易科罰金），另依意圖供行使之用攜帶兇器的妨害公務罪判處 6 月有期徒刑（亦可易科罰金）；全案仍可上訴。

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園男持鐵鎚殺妻！鄰居透露「前一天劇烈爭執」：妻喊得很大聲
桃園男「睡醒心情不好」把老婆活活打死
名模吞億元善款　無法交保暴哭！男友心疼看整場

新北隨機傷人捷運站鐵棍襲警板橋

