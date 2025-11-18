自助洗衣機驚見刀片！三重女被割傷濺血怒：衣服全毀、求助無門

▲一名女子到自助洗衣店洗衣，卻遭刀片割傷手指。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

新北市三重區一間自助洗衣店17日驚傳離奇受傷事件。36歲林姓女子洗完衣物後伸手取出時，手指突然劇痛濺血，往洗衣槽一看竟發現一片約數公分長的刀片，衣物也被劃破。她氣得報警，並在社群發文表示「求助無門」、「業主認為不是他的錯」，貼文曝光後掀起網友熱議，許多網友也提醒她盡快打破傷風及抽血檢查。

警方獲報到場後，通知 56 歲邱姓業者到場釐清，但邱男喊冤，強調刀片並非他放置，也不清楚為何會出現在洗衣機內，研判可能是前一名客人衣物夾帶刀片、洗衣過程掉落。不過林女反駁，衣物遭嚴重割壞，自己也被劃傷，業者卻完全推責、毫無關心，讓她感到相當無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方告知林女可於驗傷後提告，但林女表示將先尋求消保官協助，暫時不提告。三重分局事後再次致電確認，她仍維持相同態度，警方已依程序抄登工作紀錄。

新北市消保官表示，目前尚未接獲林女提出的申訴案，但在媒體報導後已主動了解情況，雖然無法確認刀片來源，但自助洗衣店屬無人商店，業者仍有維持環境與設備安全的義務，消費者若欲求償仍可依法提出。

目前雙方對於刀片如何進入洗衣機各執一詞，責任歸屬仍待後續調查釐清。林女則強調會先完成驗傷、進行必要血液檢查，再決定後續法律行動。