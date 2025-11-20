　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抓毒駕「唾液快篩3程序」即起實施　拒測罰18萬、吊照

▲▼新北市一名通緝犯毒駕追撞2車，車內搜出毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲日前有通緝犯毒駕追撞2車，車內搜出毒品。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

記者李姿慧／台北報導

吸食毒品後駕車成為馬路「移動式凶器」，日前警方公布平均每日查獲44件，警方將引進唾液毒品快篩，3分鐘內就可得知檢測結果，交通部也明訂唾液毒品快篩檢測全程錄影及3大程序，包括要向受測者說明和告知判讀方式時間等，昨天(19日)起正式實施。民眾若拒測，可罰18萬元並吊銷駕照、吊扣車牌2年。

為推動唾液毒品快篩試劑成為第一線員警執法檢測工具，並明確對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試檢定之相關檢測，以及拒絕配合實施測試檢定處置等程序，交通部昨(19日)公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，11月19日起正式上路。

根據規定，以唾液毒品快篩試劑檢測，過程應全程連續錄影，並依照3程序處理，包括實施檢測應於攔檢現場為之。但於現場無法或不宜實施檢測時，得向受測者說明，請其至勤務處所或適當場所檢測；第二，告知受測者唾液毒品快篩試劑產品有效期限、檢測流程、檢出結果判讀方式及有效判讀時間。

第三，唾液毒品快篩試劑產品問題或受測者未符合檢測流程，致檢測失敗，應向受測者說明檢測失敗原因，請其重新接受檢測。

交通部表示，實施前項檢測後，應告知受測者檢測結果，並請其在唾液毒品快篩試劑執法紀錄表簽名確認。拒絕簽名時，應記明事由。

交通部表示，目前警察機關使用唾液毒品快篩試劑檢測並無適法性的問題，不過為提高該執法檢測法律位階，交通部本次修法在明確取締毒駕的實務執法程序，11月19日配合刑事局實施上路。

根據規定，若民眾拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，可處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

若汽車駕駛人於10年內第二次拒測，可處36萬元罰鍰，第三次以上者按前次加罰18萬元，吊銷駕駛執照，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，並吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

租賃車業者若已盡告知相關處罰規定之義務，汽機車駕駛人仍有毒駕和拒測情形者，可依所處罰鍰加罰二分之一。

慢車駕駛人拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，可處4800元罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車。

今晨又冷一波！　一周氣溫圖出爐

【我皇太子！】男闖總統府管制區狂嗆　大批警一擁而上制伏

交通部招商大會釋3339億元商機　北車大樓更新案12月招標

交通部招商大會釋3339億元商機　北車大樓更新案12月招標

交通部今天舉辦招商大會，共釋出60案、規模達3,339億元，首次突破3千億元，其中包括台北車站更新計畫7億元、高雄市自立路土地開發案150億元、高鐵台南站特定區產業專用區72億元等，其中，台北車站大樓更新案預計12月啟動招標。

無照毒駕撞死人　他被判關7年10個月

無照毒駕撞死人　他被判關7年10個月

6家虛幣公司慘了！踩洗錢防治等紅線　金管會共開罰702萬

6家虛幣公司慘了！踩洗錢防治等紅線　金管會共開罰702萬

喪屍追撞前車害2傷　警查出毒駕...鏘男涉2罪送辦

喪屍追撞前車害2傷　警查出毒駕...鏘男涉2罪送辦

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

