國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府為何遲遲不課半導體關稅？知情人士曝關鍵內幕

美國官員正私下透露，他們可能不會在近期針對半導體產業開徵先前承諾的關稅。（圖／達志／美聯社）

▲消息人士指出，川普很可能會推遲加徵半導體關稅的行動。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國官員正私下透露，他們可能不會在近期針對半導體產業開徵先前承諾的關稅，這可能使美國總統川普（Donald Trump）經濟議程中的核心政策之一被延後。

據《路透社》美東時間19日的報導，2名直接知情人士，以及另1名曾參與簡報會的人士透露，官員們在過去幾天內向政府與產業界利害關係人傳遞上述訊息。另1名關注此議題的人士則說，政府正採取更謹慎的態度，以避免刺激中國。這些討論先前從未被報導。

2名人士透露，川普的幕僚對晶片關稅採取較慢的步調，是為了避免在貿易議題上與北京發生衝突，因為這可能導致雙方回到你來我往的貿易戰，並干擾美國關鍵稀土礦物的進口。這些人士也提醒，最終決策仍需等待政府核准，並表示3位數的關稅仍可能隨時實施。

川普在8月曾表示，美國將對半導體進口課徵約100%的關稅，但會豁免在美國生產或已承諾在美國生產的企業。過去數個月來，華府官員私下告訴外界，政府將在近期推出相關關稅。然而，隨著政府持續辯論時機及其他細節，這項訊息如今已出現變化。

對此，川普政府發言人德賽（Kush Desai）聲稱：「川普政府依然致力於運用所有行政權力槓桿，以迫使對國家與經濟安全至關重要的製造業回流」，並補充：「任何引用匿名消息來源、暗示相反結論的報導，都是假新聞。」

美國商務部官員則回應：「關於《232條款》（Section 232）半導體關稅，部會裡的政策沒有任何改變。」不過2者皆未說明自川普政府上任以來，便反覆威脅要實施的關稅究竟何時會落地，也未提供其他細節。

如今，川普政府決定放慢或縮小晶片關稅的規模，正值美國民眾在感恩節消費旺季前夕，擔憂物價持續上漲之際。提高半導體進口稅可能推升消費產品價格，因為晶片存在於各式裝置中，從冰箱到智慧手機皆然。《路透社》9月曾報導，川普政府正在考慮一項方案，將依電子產品中晶片的數量，向進口電子設備徵稅。

川普上週撤銷了對超過200項食品的關稅，但他同時也表示，他的進口稅政策並未對通膨造成重大影響。由於美國聯邦政府才剛經歷史上最長停擺，近期的消費物價數據延後公布，但自前總統拜登（Joe Biden）任內以來，通膨一直高於美國聯準會的目標。

川普同時試圖維持與中國脆弱的貿易休戰，而中國是全球主要的半導體生產國及終端設備製造國。上個月，川普在南韓釜山（Busan）與中國國家主席習近平會面，雙方達成暫時擱置貿易爭議的協議。

然而，根據2名知情人士透露，在韓國會談期間，美國官員仍警告中國官員，美方可能在接下來數月基於國安理由採取某些措施，讓北京感到不滿。川普一直押注，關稅能重振過去數十年因外移而流失的美國製造業工作，特別是外移到中國等國家的產業。

今年4月，川普政府宣布對藥品與半導體進口展開調查，作為對其課徵關稅計畫的一部分，理由是美國過度依賴外國生產，構成國家安全威脅。

