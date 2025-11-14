　
社會 社會焦點 保障人權

被控巧立「律師費+代言費」掏空泰山　前董座詹景然獲不起訴

▲▼泰山經營權《證交法》案，前董事長詹景超。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰山前董事長詹景超被控以律師費、代言費掏空公司案不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

泰山公司(1218)前董事長詹景超，被後來入主的經營團隊指控，在卸任前以支付法律服務費名義掏空公司，還在原有的行銷預算外，增編預算找大眾較不熟悉的霹靂舞者代言產品，造成泰山損失4393萬元，涉嫌特別背信等罪。但台北地檢署調查認為罪嫌不足等理由，14日處分不起訴詹景超與簽約對象共6人。

老牌食品大廠泰山公司是由詹氏家族創辦經營，2022年起，以龍邦集團為首的市場派開始加碼持股，公司派頻頻在訴訟、金融監管、媒體等各方面出招反制，這場經營權大戰最終落幕，由時任龍邦董事長劉偉龍入主泰山。

新團隊根據查帳結果提告指控，指前任董事長詹景超涉嫌在公司易主前1年多的時間內，巧立名目，或是未經正常簽核、付款等流程，分別與博鑫國際法律事務所所長陳錦旋、田振慶律師、萬國法律事務所代表郭雨嵐簽定專案聘任、專案顧問、法律顧問、委任律師等契約，規避公司內控內稽，共掏空泰山2503萬元。

泰山並提告詹景超涉嫌在2023年2.3億餘元的高額行銷廣告預算外，又透過天熹娛樂老闆葛鴻福，與霹靂舞教練陳伯均簽定代言合約，但霹靂舞或陳伯均的知名度，都較不如活躍的藝人或其他知名運動員，陳伯均得代言費遠高於行情，只提供20小時服務，就換得泰山撥款1890萬元，造成公司重大損害。

檢察官調查認為，有關律師顧問與訴訟費部分，多是起因於泰山經營權之爭，從各事務所提供的工作紀錄，律師們有去開會、開庭、審閱文件、查帳、提供法律意見、撰擬書狀、以及參與股權協商等，確實是依照當初泰山委託提供法律服務，不構成《證交法》特別背信罪嫌。

至於代言費部分，雖然霹靂舞被視為非主流的街頭次文化，但因陳伯均積極推廣，在2024年首度被列為巴黎奧運正式競賽項目，陳伯均擔任總負責人，且陳伯均曾獲總統文化獎，代言合作可能提升企業曝光度與企業形象，且泰山當初支付款項中，有部分確實用於拍攝「2024霹靂舞前進巴黎奧運」紀錄片，代言廣告則因後來發生經營權糾紛而未能實現，檢察官認為無證據顯示簽約雙方有任何不法，將詹景超等人全都處分不起訴。

泰山經營權詹景超劉偉龍律師費顧問費代言霹靂舞陳伯均

