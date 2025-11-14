青山王、北港媽祖再次世紀相會　文總2025萬華大鬧熱11／29登場

▲2025萬華大鬧熱「艋舺有嘻哈」即將在11月29日至12月6日登場。（圖／文化總會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

文化總會自2020年主辦萬華大鬧熱，至今邁入第六年，今（2025）年將於11月29日至12月6日舉行，活動地點從萬華康定路到青山宮，涵蓋音樂演出、城市散步、在地市集及講座等，集結17組新世代嘻哈饒舌歌手，超過40組在地店家及多場文化活動，邀請大家一起走進萬華。

今年適逢青山王渡台第170次聖誕，青山王將再度與好友北港媽祖世紀相會，此次不僅將比照165周年盛大接神儀式，11月29日遶境後更安排於龍山寺相會，再現1917年兩位神明相聚的經典畫面，為後續的青山王聖誕系列活動揭開序幕。

文總秘書長李厚慶表示，文總與青山宮的緣分，也是從青山宮165週年開始，當年文總舉辦首屆萬華大鬧熱，市集第三天剛好遇到青山王遶境活動，經過市集旁時青山王特別停駕六個小時，為了參與並支持這場活動。

李厚慶表示，今年萬華大鬧熱延續「艋舺有嘻哈」主題，也是為了保留「萬華大鬧熱」最初希望將青春活力與歷史文化結合的概念，為百年老城注入嶄新氣象，過去文總曾多次與嘻哈歌手合作，像是除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》、總統府音樂會，及國慶光雕也多次與饒舌歌手合作創作歌曲。

李厚慶說，近幾年台灣嘻哈音樂逐漸被大眾認識，加上嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》的加持，年輕世代越來越支持嘻哈音樂及文化，今年將持續以「嘻哈」為音樂主軸，結合在地文化元素，讓更多年輕人踏入萬華美麗的百年街區。

文總表示，2025萬華大鬧熱「艋舺有嘻哈」集結17組新世代嘻哈饒舌歌手，包含以知名歌曲〈台北直直撞〉竄紅，睽違五年推出全新專輯《東方美人》的嘻哈創作歌手「李英宏 DJ DIDILONG」；於音樂社群「街聲StreetVoice」爆紅，並以首張個人專輯《愚公》榮獲第36屆金曲獎最佳新人獎的「someshiit 山姆」；在《大嘻哈時代2》展露頭角，以輕鬆隨性又充滿魅力的唱腔擄獲許多粉絲的「阿夫suhf」，及同樣在《大嘻哈時代2》展現驚人實力，從日系偶像蛻變成嘻哈歌手的「林潔心」。

今年萬華大鬧熱主視覺，由操刀2016年國慶主視覺設計，並榮獲金點設計獎的設計師賴柏燁設計。賴柏燁表示，此次萬華大鬧熱主視覺，整體畫風融合了小百科式插畫構圖、包浩斯幾何線條與街頭噴漆塗鴉元素，希望跟朋友介紹萬華最吸引人的台式風情，主視覺元素涵蓋小吃攤、紅磚樓、朝北醫院古建築及夜市等，及活動地點之一的清水祖師廟，展現出萬華多層次、最真實的城市樣貌。