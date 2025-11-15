荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

▲安世半導體。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

荷蘭經濟部長卡雷曼斯近日回應接管安世半導體的相關質疑時表示，即使事後來看，重來一次的話，仍會作出同樣決定。中國大陸商務部14日晚間指出，對這種混淆是非、顛倒黑白、一意孤行的言論表示極度失望和強烈不滿。

大陸商務部提到，這場半導體供應鏈危機帶給全世界的深刻教訓是，不能強行用行政手段不當干預企業經營。在荷蘭政府9月30日發佈行政令以及10月8日荷企業法庭作出錯誤判決之前，全球半導體產供鏈是穩定和安全的。但荷方強行不當干預，並托管一個100%控股的私營企業99%的股份，這種違背契約精神、不明智衝動的行徑一石激起千層浪，才是造成全球半導體產供鏈動蕩和混亂的惡源。

大陸商務部指出，僅僅憑借某些人去大臣辦公室談話，就引用冷戰時期制定但從未啓用的《貨物可用性法案》，匆忙出台部長行政令，並推動法院在極短時間內作出裁決。這種做法既是輕率之舉，更是荒唐至極。

大陸商務部說，荷蘭是崇尚法治的國家，但在該事件中，荷方一些人既未嚴格履行法律程序，也沒有保護外資企業的正當權益，就強行托管一家中國上市企業全資子公司的股份，已嚴重損害荷蘭的營商環境和政府公信力。

大陸商務部提到，中方一直本著負責任的態度，採取切實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免，盡最大努力恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。短期看，在中方努力下，半導體產供鏈危機有所緩解。但由於荷方所作所為，全球半導體產供鏈依然脆弱，形勢依然嚴峻。

大陸商務部說，荷方置全球半導體產供鏈安全穩定於不顧，不僅沒有解決問題的實際行動，反而坐視安世（荷蘭）拒絕向中國企業提供晶圓、發律師函阻止中國代工廠對外供貨，導致不少車企仍面臨斷供風險，將一家企業的內部矛盾升級成全球範圍半導體產供鏈的系統性風險。

大陸商務部還說，中方的立場和態度是一貫的。中方已同意荷方派員來華磋商，願與荷方一道，從維護全球半導體產供鏈安全穩定的大局出發，盡快解決當前危機。

大陸商務部強調，希望荷方帶著建設性方案來，而不是做做樣子、舊調重彈，「奔著解決問題來，而不是創造新的問題和矛盾。希望荷方切實展現與中方真誠合作的意願，盡快提出實質性、建設性解決問題的方案。」