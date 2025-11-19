幫朋友出氣「點鞭炮丟鄰居家」險釀火警　桃園天兵這下慘了

▲桃園市現役軍人許姓男子去年11月間為幫友人出氣，點燃煙火後丟進譚姓男子後院險釀成火災，譚姓男子憤而報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓現役軍人去年11月間幫友人出氣，趁夜色昏暗點燃煙火後，丟進譚姓男子院子，導致點燃塑膠袋與紙箱險釀成火災，桃園地檢署調查時，許男坦承犯行，辯稱是幫友人出氣才燃放鞭報等語，檢察官認定他犯行明確，偵結依放火燒燬住宅以外之他人所有之物罪嫌起訴。

檢警調查，24歲的許姓男子是現役軍人，與李姓男子是同袍關係，聽聞李男與鄰居譚姓男子因住家排水問題有爭執，許男為替友人出氣，於去年11月29日晚上8時37分許，持爆竹煙火點燃後丟進譚男位於龍潭區住家院子中，導致院內水泥外包裝塑膠袋及紙箱起火燃燒，譚男發現後趕緊報請消防隊協助滅火且心生畏懼，事後向龍潭警分局報案處理；龍潭警方調閱附近監視器查出是許男所為。

桃檢調查時，許男坦承犯行，警方提供現場監視器畫面截圖與現場照片佐證，足認犯行明確，檢方認為被告所為，係犯刑法之放火燒燬住宅以外之他人所有之物、同法之恐嚇等罪嫌，被告以放火行為達恐嚇之目的，應屬同一行為觸犯數罪名，檢方從重依放火燒燬住宅以外之他人所有之物罪嫌提起公訴。