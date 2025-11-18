TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

▲TWICE出道十年，本週末首度在台灣開唱。（圖／翻攝自IG／twicetagram）



記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣女團TWICE出道10年首次來台開唱，22、23日將站上高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》演唱會。高市府攜手10家餐酒館，以TWICE經典名曲為靈感，推出10款應援特調，同時和泰集團旗下yoxi、iRent、去趣等3大品牌紛紛響應，加碼祭出粉絲專屬的搭車抵用金、住宿回饋。

高雄這週末（22、23日）將迎來兩場音樂盛事，除了有TWICE專場演唱會，還有搖滾天王伍佰也在高雄巨蛋帶來《Rock Star 2》重返舞台，市府預計有10萬名歌迷會在週末湧入高雄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市經發局推出應援活動，串聯双黄、南喃至嶼、埕拾參等10家精選餐酒館，舉辦「ALCOHOL FREE」應援企劃，以TWICE經典名曲為靈感，推出10款特調飲品，ONCE(官方粉絲名)絕對要朝聖一波。

和泰集團旗下交通旅宿品牌yoxi、iRent及去趣等也加碼響應，祭出搭車金、抵用券及點數回饋等優惠。11月22日至12月28日期間，yoxi提供150元搭車金(30元×5張)，iRent則推出4小時汽車抵用券(1小時×4張)及30分鐘機車抵用券(前6分鐘×5張)，讓粉絲在追星時能更輕鬆。

▲▼yoxi、iRent發搭車金，去趣推出週末住宿回饋方案。（圖／記者許宥孺翻攝）



同時，自11月22日起至年底，旅遊必備APP「去趣」同步推出週末住宿回饋方案，粉絲可透過去趣APP裡的「找住宿」功能連至agoda完成訂房並入住，即可獲得10%和泰Points回饋。

經發局指出，歌迷憑指定演唱會門票即可至6處捷運站(左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站)兌換50元「商圈夜市優惠券」，左營站也將於11月18日至23日設置TWICE演唱會打卡牆，提醒ONCE下高鐵後別忘了打卡應援。

▲高鐵左營站今日已設置TWICE演唱會打卡牆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▼高雄10家餐酒館推出TWICE名曲的應援特調。（圖／記者許宥孺翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。