只1藍委在場！綠委提譴責中共案聲援沈伯洋　立院外委會通過

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對民進黨立委沈伯洋受中共立案調查，立法院外交國防委員會今（19日）通過臨時提案，呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。提案的綠委王定宇表示，該案基本原則是不容許中國以中共的政治目的、標準對台灣任何國人進行長臂管轄跟跨境鎮壓，「遺憾（立法）院不做」，那麼委員會應該可以來做，呼籲中共作為大國，要以文明崛起贏得尊重。

外交國防委員會19日上午進行國防部長顧立雄專案報告，民進黨立委林楚茵、王定宇、陳俊宇、 羅美玲、 陳冠廷等臨時提案，經些微文字修正後通過。現場綠委還包括沈伯洋與綠委陳俊宇，而除國民黨籍召委馬文君擔任此次會議主席外，無其他外委會藍委在場。

提案內容為，「中共對於我國立法委員沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對我國國人皆無管轄權，又我國屬民主國家，即便意識型態不同，人民人身安全及言論皆受中華民國憲法保障，本會委員沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體必難存續，更是攻擊我國憲政制度之核心，本會呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責」。

▲民進黨立委沈伯洋為立法院外交國防委員會委員。（資料照／記者湯興漢攝）

王定宇表示，該案基本原則是不容許中國以中共的政治目的、標準對台灣任何國人進行長臂管轄跟跨境鎮壓，他們沒有司法管轄權，中華民國不歸他管。「我們在我們國家範圍內、我們在自由世界中，不管任何主張皆受我們憲法保護」，中華人民共和國無權以莫須有理由對任何人進行這樣政治動作。

王定宇說，遺憾院不做，那麼委員會應該可以來做，特別這次牽涉到本委員會同仁，希望這案通過，國防外交委員會呼籲中共作為大國，要以文明崛起贏得尊重，老是耍流氓手段，「你只有大，沒有任何文明可言，我們給予最嚴厲譴責」。

在沈伯洋遭中共通緝後，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜聲援沈，韓雖強調會保護好立委的權責跟權益，但也以「桌腳4隻論」形容賴破壞台灣安全，並批賴自己生病讓別人吃藥。另外，民進黨立法院黨團也提相關中共譴責案，目前已逕付二讀，但藍委羅智強認為沈打壓陸配，不值得同情，表態「我反對到底」。