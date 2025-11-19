新人怕賓客無聊　喜宴播《甄嬛傳》配飯看！新娘笑：不用尬聊

▲《後宮甄嬛傳》至今仍是許多觀眾反覆觀看的作品。（圖／翻攝自微博）



記者施怡妏／綜合報導

許多新人會在婚禮上播放甜蜜出遊照，或是婚紗照，沒想到居然有新人怕賓客太無聊，在大螢幕上播放宮廷劇《後宮甄嬛傳》，現場畫面被PO上網，許多網友直呼「新娘太懂大家了」、「下飯神劇無誤」。貼文也釣出新娘本人留言，「會放的原因是，希望大家可以配電視吃飯，不用尬聊。」

有網友在Threads發文，沒想到吃喜宴吃到一半，現場居然播放《後宮甄嬛傳》，讓他哭笑不得。他也透露，一開始是播放《蠟筆小新》暖場，新人二進之後，才換成《後宮甄嬛傳》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，超過3.5萬名網友點頭喊讚，「這樣的話我會包6600元」、「比放照片好多了」、「好棒喔！終於不是一直放婚紗照的」、「十幾年前我訂婚宴。放媽媽咪啊給大家看」、「結果婚宴要開始了卡掉大家一片哀嚎（大誤）」、「我昨天看我朋友的story，她策劃的那場婚禮，新人放花木蘭」。

也釣出新娘本人留言，「會放的原因是希望大家可以配電視吃飯，不用尬聊！沒有想到這篇竟然會爆成這樣…除了甄嬛還放了蠟筆小新，是配飯電視的兩大首選！」新娘透露，播放的集數是第8集，「很多人說怎麼不放滴血認親？我本來是想放的啊！但畢竟那個橋段在喜宴上可能不太適合，皇上駕崩一樣不太適合，所以最後選了嬛嬛跟皇上第一次侍寢的片段。」

至於公播權的問題，新娘坦言沒有考慮到，「是直接用電腦連線播YouTube，有查了一下這樣好像沒有違法？這部分真的沒有留意到，有不小心觸法的部分真的是非常抱歉。」