陸廣電總局禁「抗日神劇」　杜絕「我方超人敵方弱智」幼稚化劇情

▲大陸「抗日神劇」往往出現誇張出格的劇情。（圖／翻攝微博。下同）

文／香港01

今（2025）年是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，周一（21日），廣電總局網絡（網路，下同）視聽司發布針對「抗戰題材」微短劇的《管理提示》稱，要杜絕微短劇成為抗戰「神劇」，摒棄「我方超人化、敵方弱智化」的幼稚化劇情。

《管理提示》稱，今（2025）年，各級政府、媒體、平台、製作機構、社會團體乃至普通大眾等都積極利用微短劇，懷着最樸素的情感，加入抗戰題材微短劇創作，推動微短劇成為大眾表達家國情懷的重要載體，極大豐富了主旋律表達的維度。

然而，部分抗戰題材微短劇存在極強人設，劇情過於追求所謂戲劇張力等問題，讓用戶產生「神劇」觀感，一定程度上造成了對抗戰真實歷史的消解和虛無，不利於青少年價值觀的塑造。

對此，《管理提示》要求，各級廣電管理部門要落實監督責任，微短劇行業市場主體要落實播出、製作、宣發的主體責任，加強內容審核把關，防止出現「低級紅高級黑」，避免將現代技術手段和知識技能粗暴嫁接到真實抗戰情景，避免主角個人能力超強的懸浮設定，避免出現違背軍事常識的「奇功」、「神技」，摒棄「我方超人化、敵方弱智化」的幼稚化劇情，摒棄將家國敘事矮化為個人復仇的偽主題創作，杜絕缺乏歷史邏輯的弘揚民族大義主題的創作模式。

【本文獲《香港01》授權轉載。】