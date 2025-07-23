　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸廣電總局禁「抗日神劇」　杜絕「我方超人敵方弱智」幼稚化劇情

▲大陸「抗日神劇」往往出現誇張出格的劇情。（圖／翻攝微博）

▲大陸「抗日神劇」往往出現誇張出格的劇情。（圖／翻攝微博。下同）

文／香港01

今（2025）年是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，周一（21日），廣電總局網絡（網路，下同）視聽司發布針對「抗戰題材」微短劇的《管理提示》稱，要杜絕微短劇成為抗戰「神劇」，摒棄「我方超人化、敵方弱智化」的幼稚化劇情。

▲大陸「抗日神劇」往往出現誇張出格的劇情。（圖／翻攝微博）

《管理提示》稱，今（2025）年，各級政府、媒體、平台、製作機構、社會團體乃至普通大眾等都積極利用微短劇，懷着最樸素的情感，加入抗戰題材微短劇創作，推動微短劇成為大眾表達家國情懷的重要載體，極大豐富了主旋律表達的維度。

然而，部分抗戰題材微短劇存在極強人設，劇情過於追求所謂戲劇張力等問題，讓用戶產生「神劇」觀感，一定程度上造成了對抗戰真實歷史的消解和虛無，不利於青少年價值觀的塑造。

▲大陸「抗日神劇」往往出現誇張出格的劇情。（圖／翻攝微博）

對此，《管理提示》要求，各級廣電管理部門要落實監督責任，微短劇行業市場主體要落實播出、製作、宣發的主體責任，加強內容審核把關，防止出現「低級紅高級黑」，避免將現代技術手段和知識技能粗暴嫁接到真實抗戰情景，避免主角個人能力超強的懸浮設定，避免出現違背軍事常識的「奇功」、「神技」，摒棄「我方超人化、敵方弱智化」的幼稚化劇情，摒棄將家國敘事矮化為個人復仇的偽主題創作，杜絕缺乏歷史邏輯的弘揚民族大義主題的創作模式。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾遭詐250萬！汐止夫妻雙亡陳屍臥房
快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付
貪警每月收賄12萬！無業妻狂刷卡...371萬財產來源不明
17歲高中女路旁遭性侵　被電線勒頸、磚塊敲頭
范斯高明後天最接近「北部防大雨」　2情況不排除發海警
遭爆罵大小S！吳宗憲喊冤「我是說黃子佼」　預告開直播：太離譜
快訊／台中行人遭輾血流一地　宣告不治
機械車位奪命畫面曝！二寶爸抱1歲兒墜落　妻目擊崩潰
棄微軟千萬年薪回台！台大正妹教授表態「大罷免大成功」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸海南自貿港12月18日全島封關運作　85國人員免簽入境海南

陸廣電總局禁「抗日神劇」　杜絕「我方超人敵方弱智」幼稚化劇情

道路成一片汪洋！濟南大暴雨致2死10失聯　居民嘆：人都站不穩

全球首個人形機器人可自主不斷電換電池　3分鐘完成「續命」行動

「基孔肯雅熱」是什麼？　世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

保全提早1小時到班竟猝死！公司認定不算工傷：不是上班時間

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情　確診人數2658例...傳播源同登革熱

南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」　業者哀號：只能盡量溝通

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

陸海南自貿港12月18日全島封關運作　85國人員免簽入境海南

陸廣電總局禁「抗日神劇」　杜絕「我方超人敵方弱智」幼稚化劇情

道路成一片汪洋！濟南大暴雨致2死10失聯　居民嘆：人都站不穩

全球首個人形機器人可自主不斷電換電池　3分鐘完成「續命」行動

「基孔肯雅熱」是什麼？　世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

保全提早1小時到班竟猝死！公司認定不算工傷：不是上班時間

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情　確診人數2658例...傳播源同登革熱

南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」　業者哀號：只能盡量溝通

爆關稅32%後台股大跌　趙少康批欲加之罪：政府不講才影響股價

創新轉型！　4農業科技新秀為花蓮創業嘉年華暖身

賴總統挺台電加薪　員工：去年也曾下令結果大打折

快訊／「台鋼魔獸」獵鷹重生　謝宗融5年長約續留

無私守護家鄉30載！花蓮志工團隊勇奪全國家庭教育最高榮譽

試開箱／鳥羽刺繡、原石顆粒！超細膩口紅根本藝術品

南亞花了2天完成填息　四寶全數達陣

曾遭詐250萬！汐止夫妻雙亡陳屍臥房　警逮車手、帳戶提供者送辦

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

高捷驚見「噁男躲廁所」偷拍！澳門遊客嚇到邊穿褲邊呼救

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

大陸熱門新聞

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」...業者哀號

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫確診癌症晚期

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情 確診人數2658例...傳播源同登革熱

南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

20歲男強姦大嫂…出獄後殺害報警鄰居

「基孔肯雅熱」是什麼？ 世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆

保全提早1小時到班竟猝死！公司：不是上班時間

商場玩「真人CS」　陸18歲少年摔死

糞水事件　陸公安刑拘一名造謠網友

更多熱門

相關新聞

共軍「三三制」步兵戰法升級 「機器狗＋無人機」配合單兵作戰

共軍「三三制」步兵戰法升級 「機器狗＋無人機」配合單兵作戰

共軍將領林彪曾在國共內戰時運用「三三制」步兵戰術分割穿插國軍防線，在多場戰役中發揮效果，讓國軍防不勝防。在新科技的運用下，《央視軍事》近期也首度釋出新三三制的步兵戰術演訓畫面，三人一組的行動改由三隻機器狗為主，配合一名攜帶無人機的步兵，形成基礎立體作戰單位，藉此降低戰鬥中人員傷亡風險。

烏無人機戰績亮眼！澤倫斯基擬「售美換軍購」

烏無人機戰績亮眼！澤倫斯基擬「售美換軍購」

大陸廣電「半封殺」是什麼？　業界人士親解8大特徵

大陸廣電「半封殺」是什麼？　業界人士親解8大特徵

敘利亞首都爆炸　以軍證實空襲

敘利亞首都爆炸　以軍證實空襲

北京「淨空」一個半月！為天安門閱兵準備

北京「淨空」一個半月！為天安門閱兵準備

關鍵字：

廣電總局抗戰抗日微短劇神劇抗日神劇無人機

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」

獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面