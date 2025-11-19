中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會答辯時表示，台海若發生武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本在特定情況下可能出兵。中國對此強烈反彈，除了中國駐大阪總領事薛劍以「斬首」言論嗆聲，北京發布「禁日令」外，中國駐日大使吳江浩還發文，引用國民黨台灣前總統馬英九及國民黨前主席洪秀柱等人評論，作為「台灣人都會站出來反對高市早苗」的「證據」；然而底下留言幾乎是日本人與台灣人同聲嗆爆吳江浩，更有日本網友說，「日本和台灣是朋友」。

中國駐日大使吳江浩18日在社群平台X再度發文，引用台灣前總統馬英九及國民黨前主席洪秀柱等人的評論，稱「台灣人都會站出來反對高市早苗」。他分享馬英九批評高市「損害台灣人民利益」、主張台灣問題應透過兩岸直接對話解決；洪秀柱則指高市言論是挑釁，甚至將台灣推向危險邊緣，並提及日本殖民歷史。吳江浩還轉載《觀察》雜誌創辦人紀欣的發言，稱「有正義感的台灣人都會反對高市」。

這篇貼文迅速引發關注，累計逾7萬次瀏覽，卻吸引大量日本與台灣網友留言反擊，許多日本網友質疑中國「沒有資格代表台灣人發聲」，並反問若真以台灣民意為重，中方應率先聲明「絕不武力入侵台灣」。有人指出高市的談話只是日本國內安全法制討論，中方過度反應「反倒像被說中」；也有日本網友直言，「台灣是台灣，日本和台灣是朋友。」

不少台灣網友也加入回應，強調馬英九、洪秀柱「不代表台灣民意」，並批評中國刻意引用偏向北京立場的少數言論，企圖營造假象，「馬英九卸任前民意支持只剩9％」、「別開玩笑了，那兩位沒資格代表台灣人」、「馬英九是被多數台灣人唾棄的媚中政客，代表不了台灣民意」、「我是台灣人，我支持高市首相保障日本利益」、「拿國民黨的話代表全台灣？那乾脆全部接回去」、「拿這些沒人在乎的言論來代表台灣人，真的有夠可悲，超級好笑。」也有人反駁中國敘事，「中國成立於1949年，台灣1912年便已成立，請停止篡改歷史。」