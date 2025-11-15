台人起手式？滷味攤老闆貼「禁咖令」　網笑翻：就是忍不住

▲滷味攤老闆無法忍受顧客總是把夾子發出咖咖聲，貼出告示禁止顧客玩夾子。（翻攝臉書社團《路上觀察學院》）

圖文／鏡週刊

無論是面對飄香四溢的滷味攤，還是誘人酥脆的鹹酥雞攤，甚至是歡樂烤肉的場合，許多人手握夾子時，總會下意識地在空中「喀、喀、喀」地試夾幾下，似乎非得聽到這熟悉的金屬撞擊聲，彷彿完成某種「開場儀式」才能開始夾食物。然而，這個許多人習以為常的動作，卻讓一位滷味攤老闆徹底崩潰，索性貼出「禁咖令」，引發社群論戰「夾子文化」。

臉書社團《路上觀察學院》最近上傳一張告示，照片中的滷味攤櫃台上赫然貼著一張醒目的紙條，上面註明：「注意！請您不要“咖咖咖”一直玩夾子，謝謝」。從這簡單幾字，不難體會老闆日復一日被這密集噪音侵擾的苦惱，手上的夾子總是不停地發出「咖、咖、咖」響聲，這股持續不斷的噪音讓老闆的營業心情都大受影響，只能出此下策。

▲滷味攤貼出另類公告，引爆網友熱議。（翻攝臉書社團《路上觀察學院》）

面對老闆的「禁夾令」，網友紛紛表達自己對「咖、咖、咖」行為的看法，部分網友認為這不單純是無聊的動作，而是一種必要檢查程序，除了確認夾子是否堅固，更要看看夾頭的鋸齒是否能緊密咬合，確保「戰利品」不會在夾取途中溜走。

許多人則一致認同先在空中虛夾兩下，早已成為一種心照不宣的儀式感，「不管滷味鹽酥雞啥的、第一樣夾兩下空氣是基本款欸」「這是挑食物時的儀式，很重要！」「沒辦法，這是刻在台灣人DNA的本能」、「不咖不知道要吃什麼」；另外，還有人則幽默打趣，「這公告根本就在引人犯罪」、「看到的瞬間就會忍不住夾兩下」。



