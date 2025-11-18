　
地方 地方焦點

桃園三界爺文化祭暨楊梅頭重溪三元宮200週年慶　即起登場

▲桃園三界爺文化祭暨三元宮200週年慶登場

▲溫代欣秘書長表示，桃園三界爺文化祭今年活動以「鬧熱三界237」為主題。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局辦理「2025桃園三界爺文化祭－鬧熱三界」活動，18日在楊梅頭重溪三元宮，宣布系列活動自即日起至29日展開。客家局表示，今年活動結合頭重溪三元宮200週年慶推出各項系列活動，期許吸引更多民眾及年輕族群參與，讓傳統信仰融入現代生活。

市府溫代欣秘書長出席活動表示，今年活動以「鬧熱三界237」為主題：「2」代表結合頭重溪三元宮200週年慶，共創在地共好；「3」象徵三界爺特展首度設立獨立展區，吸引更多民眾及年輕族群參與；「7」則串聯桃園7區21座三界爺廟宇，展現宗教文化的凝聚力，也讓三界爺信仰成為桃園多元族群融合的重要象徵，預祝今年三界爺文化祭順利成功。

▲桃園三界爺文化祭暨三元宮200週年慶登場

▲楊梅頭重溪三元宮慶200週年。（圖／客家局提供）

客家局范姜泰基局長指出，今年文化祭適逢頭重溪三元宮建廟200週年，新增三界爺學生繪畫比賽，以桃園市國中小學生為參賽範圍，分為國小低年級組(一年級至三年級)、國小高年級組(四年級至六年級)以及國中組，從258件作品中選出各組前三名(名單詳附件)、共45名佳作以及不分組優選4名，藉此增加學童對於三界爺文化之認識，透過創作培養對在地宗教與客庄文化的興趣與認同。

范姜泰基局長說，三界爺特展首度走出宮廟，移師楊梅區公所展出學生繪畫比賽得獎作品，並從三界爺信仰、楊梅壢起源，到7區21座廟宇介紹，最後還有向自然道謝的科技互動體驗，呈現三界爺信仰與客庄文化的多元面貌，將自即日起展至11月28日止。

▲桃園三界爺文化祭暨三元宮200週年慶登場

▲三界爺學生繪畫比賽得獎者。（圖／客家局提供）

桃園地區早期由客家人、閩南人與平埔族共同開發，形成縱橫交錯的水圳系統。各條水圳不僅灌溉農田，也孕育出各自的三官大帝信仰，使主祀三界爺的廟宇遍布客家聚落，全市共有21座，為全臺之最。

而三官大帝（上元天官、中元地官、下元水官）除了主祈福、赦罪、解厄外，也代表「敬天、惜地、護水」的理念。此信仰自清代隨客家先民傳入後，逐漸形成以庄為單位的共同信仰網絡，亦彰顯客家人敬天愛物、感恩自然的文化特質。為延續這份信仰與文化，桃園市三界爺文化祭採「輪辦制度」，象徵族群融合與地域合作，也讓更多民眾能親身體驗客庄信仰文化的魅力。

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

外套穿上！番薯大變色北台灣急凍探15℃　「今晚起迎最低溫」

桃園客家局三界爺文化祭三元宮200週年慶

