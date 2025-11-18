AI泡沫破裂「所有公司」都難逃一劫！　Google執行長示警

▲Google執行長皮查伊。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）警告，如果人工智慧（AI）投資泡沫破滅，每一間企業都將遭受波及，但他同時樂觀認為，其公司最終能夠挺過風暴。

皮查伊接受BBC專訪時坦言，儘管AI產業投資熱潮進入非凡時刻，卻也存在「某種程度的非理性」現象。被問及Google能否免於AI泡沫破裂影響時，他認為「沒有公司能夠倖免，包括我們在內」，但該公司最終仍能挺過這場潛在風暴。

皮查伊以網際網路發展歷程為例說明，「當時顯然存在很多過度投資，但現在沒人會質疑網路的深遠影響。」他預期AI發展也將走上相似模式，「在這樣的時刻，同時存在著理性和不理性的元素。」

隨著市場對其抗衡OpenAI的信心漸增，Google母公司Alphabet股價在過去7個月翻倍成長至3.5兆美元，其中一大亮點正是該公司正在研發能與輝達（Nvidia）競爭的AI超級晶片。皮查伊強調，Google擁有從晶片到YouTube資料、模型到尖端科學的「全面技術」，藉此打造出獨特的自有模型，更能夠承受AI市場動盪。

BBC指出，AI科技公司市值近月持續飆漲，各公司紛紛在此新興產業投入巨資，矽谷內外都開始出現泡沫破裂的擔憂與質疑聲浪。摩根大通（JP Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）上月也向BBC示警，AI投資終將獲利，但部分資金「很可能血本無歸」。