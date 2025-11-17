陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由　旅遊投資和留學劍指「高市」

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

記者魏有德／綜合報導

大陸與日本間的外交衝突持續升級，大陸各媒體也全方位對日本進行批判，官媒《環球時報》以評論列出「謹慎前往日本」四大理由，包括外交部的公民赴日警示，教育部的留學預警，文旅部亦發出旅行提醒稱，基於公民安全與尊嚴考量，赴日旅遊、留學與投資需審慎規劃，背後的主因全歸咎在日本首相高市早苗的相關政策。

《環球時報》報導，繼外交部提醒中國公民近期避免前往日本之後，11月16日教育部發出留學預警指出，日本針對中國公民的違法犯罪案件多發，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。同一天，文旅部也對中國遊客發出旅行提醒。

評論稱，高市早苗上台後，通過煽動「中國威脅論」助推強軍擴武路線，嚴重損害中日互信，破壞雙邊關係穩定，這種政治操弄如同毒素一般，已經對兩國人員交流基礎造成了實質性侵蝕。中國政府採取預警措施，正是對這種持續升級風險的必要回應。

評論列出四項「謹慎赴日」的理由，其一，高市上台恐使對華敵意外溢至社會層面的歧視與騷擾；其二，日本排外情緒升溫、極右鼓吹「日本人優先」，華人在就業與生活或面臨更多障礙；其三，簽證與旅遊規範趨嚴，被解讀為外國人在日將更難，包括審查與金融服務的隱性門檻；其四，旅遊與留學成本走高，雙重定價、通膨推升食宿交通費，性價比存疑。

文章強調，以上現象為高市等右翼保守勢力推動下之結果，日本旅遊與長住條件惡化，未必仍為中國與國際旅客合適目的地，「若日方盼從雙邊關係受益，應在歷史與台灣問題上收回不當言行、停止挑釁，為人員交流重建良好氛圍。」