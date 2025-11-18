3機車等紅燈被撞翻！自小客「硬催油門」輾過去跑了　1騎士慘死

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市今（18）日下午發生一起死亡車禍，一輛白色轎車行經員鹿路時，直接撞上正在停等紅燈的2輛機車，造成其中一名高姓女騎士傷重不治，另部機車上的兩人也被撞飛受傷送醫，更令人氣憤的是，肇事駕駛在事發後竟當場逃逸，目前警方已鎖定特定對象，全力追查中。現在，撞擊瞬間監視器曝光。

事故發生在今天下午1點左右，地點位於員林市員鹿路一段，據了解，當時有多輛機車在路口停等紅燈，不料後方一輛白色自小客車完全未減速，直接從後方猛烈撞上。強大的撞擊力當場撞倒兩台機車，現場零件碎片散落一地，景象相當驚悚。

▲駕駛衝撞等紅燈機車並輾過女騎士傷重不治。（圖／翻攝自員林人大小事）

其中，64歲的高姓女騎士首當其衝，遭到車輛高速撞擊，離譜的是自小客肇事後並未停車，反而猛催油門輾過騎士逃逸，騎士傷勢嚴重。

消防據報後立即調派二大轄區員林及西區分隊多名救護員火速趕抵，發現騎士已失去生命跡象，立即施以CPR心肺復甦術並使用AED電擊，同時緊急送往附近的員林基督教醫院急救。仍因傷勢過重，女騎士仍宣告不治。另一輛機車72歲蕭姓女乘客及張姓女乘客，及另一名46歲的張姓女騎士則輕傷就醫。警方正在全面緝兇。

▲駕駛衝撞等紅燈機車並輾過女騎士闖紅燈肇事逃逸。（圖／翻攝自員林人大小事）