社會 社會焦點 保障人權

南華大學前車禍！　20歲騎士躺地痛曝「汽車直接右轉」：我煞不住

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

位於嘉義縣大林鎮的南華大學正門外，昨(17)日中午發生一起車禍，一輛汽車右轉時與直行男騎士發生碰撞，警消獲報到場，將意識清楚、受有擦挫傷的騎士送醫救治。目擊民眾將事故畫面上傳至網路質疑汽車肇逃，但警方澄清雙方當事人均在場，並無肇逃情事，至於確切肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

▲汽車右轉時，後方機車騎士反應不及撞上倒地。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲汽車右轉時，後方機車騎士反應不及撞上倒地。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方初步調查，一輛汽車17日中午12時52分行經南華路一段與一心路口（南華大學正門外）打算右轉時，與後方20歲男騎士發生碰撞。警方與救護人員趕抵後，將意識清楚、僅肢體擦挫傷的男騎士送往大林慈濟醫院救治，所幸騎士並無大礙。

▲汽車右轉時，後方機車騎士反應不及撞上倒地。（圖／翻攝自Threads／_119ing）

▲目擊民眾將車禍畫面上傳社群平台。（圖／翻攝自Threads／_119ing）

事故發生後，有目擊民眾將現場畫面上傳社群平台，從畫面中可以看到，汽車原本行駛於騎士左側，為了右轉直接切入外側車道，且車速明顯偏快，機車騎士疑似閃避不及，與白色轎車車尾發生碰撞後，連人帶車慘摔倒地，翻滾數圈才停下，腿部更遭倒下的機車壓住，整個人一度動彈不得、倒地不起。

由於當事汽車轉彎後便消失在畫面中，並未看見駕駛現身，發文民眾質疑汽車駕駛是否涉嫌肇逃，但經警方調查過後澄清，雙方當事人均在現場，並未有肇逃情形，亦無酒駕或高齡駕駛問題。當事騎士則在貼文下方留言說明事發經過表示，「汽車很快從我左邊開過去，然後直接右轉，我有反應過來，但煞不住」。

嘉義縣警方強調，現場雙方皆未離去，也無肇逃疑慮，相關肇責仍有待調查釐清，也呼籲民眾，行車務必遵守交通規則、注意周遭路況，以保護自身與他人安全。

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

連腦漿都流出！被討債反殺二房東297刀　68歲翁認罪拚自首減刑

水房王「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

南華大學前車禍！　20歲騎士躺地痛曝「汽車直接右轉」：我煞不住

判刑50年被通緝！為安頓新婚嬌妻毒梟再度運毒　這次她也被逮

獨／陸配「國小直播」被控蒐集個資　北檢：不構成犯罪

趁與孫女獨處2度伸魔掌性侵　變態色阿公認罪判刑6年6月

快訊／馬太鞍溪水突暴漲！機具人員急撤離河道　便道搶修暫停

「你媽死了」載屍趴走！兒女悲痛陪同相驗　車內詭異行李箱曝

女遭曳引車頭撞到全身骨折！超扯真相曝　紅燈好幾秒了她硬衝

振興金發放無共識！太保市長遭罵五字經　赴警局提告公然侮辱

即／女清潔員上班被輾死　父母悲慟認屍

即／女清潔員上班被輾死　父母悲慟認屍

台中市古姓女子與羅姓女子今天上午清晨6點左右，雙載騎乘機車上班，未料在行經松竹路一段時，遭迴轉的物流車撞上還被捲入車底，古女頭部嚴重變形，當場死亡；羅女也多處受傷。據悉，古女老家在台東，是台中市環保局豐原清潔隊隊員，3年前才由臨時工升至隊員；事發後，古女的叔叔已經趕到現場，老家的父母也正趕往台中路上。

嘉義車禍南華大學機車汽車肇逃

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

