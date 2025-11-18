南華大學前車禍！　20歲騎士躺地痛曝「汽車直接右轉」：我煞不住

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

位於嘉義縣大林鎮的南華大學正門外，昨(17)日中午發生一起車禍，一輛汽車右轉時與直行男騎士發生碰撞，警消獲報到場，將意識清楚、受有擦挫傷的騎士送醫救治。目擊民眾將事故畫面上傳至網路質疑汽車肇逃，但警方澄清雙方當事人均在場，並無肇逃情事，至於確切肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

▲汽車右轉時，後方機車騎士反應不及撞上倒地。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方初步調查，一輛汽車17日中午12時52分行經南華路一段與一心路口（南華大學正門外）打算右轉時，與後方20歲男騎士發生碰撞。警方與救護人員趕抵後，將意識清楚、僅肢體擦挫傷的男騎士送往大林慈濟醫院救治，所幸騎士並無大礙。

▲目擊民眾將車禍畫面上傳社群平台。（圖／翻攝自Threads／_119ing）

事故發生後，有目擊民眾將現場畫面上傳社群平台，從畫面中可以看到，汽車原本行駛於騎士左側，為了右轉直接切入外側車道，且車速明顯偏快，機車騎士疑似閃避不及，與白色轎車車尾發生碰撞後，連人帶車慘摔倒地，翻滾數圈才停下，腿部更遭倒下的機車壓住，整個人一度動彈不得、倒地不起。

由於當事汽車轉彎後便消失在畫面中，並未看見駕駛現身，發文民眾質疑汽車駕駛是否涉嫌肇逃，但經警方調查過後澄清，雙方當事人均在現場，並未有肇逃情形，亦無酒駕或高齡駕駛問題。當事騎士則在貼文下方留言說明事發經過表示，「汽車很快從我左邊開過去，然後直接右轉，我有反應過來，但煞不住」。

嘉義縣警方強調，現場雙方皆未離去，也無肇逃疑慮，相關肇責仍有待調查釐清，也呼籲民眾，行車務必遵守交通規則、注意周遭路況，以保護自身與他人安全。