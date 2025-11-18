檢驗933座養雞場銷毀25萬顆毒蛋　王惠美喊話業者：記取教訓

▲25萬顆毒雞蛋連夜銷毀，王惠美希望業者記取教訓。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出禁用農藥「芬普尼」超標，引發社會關注。為挽回消費者信心，彰化縣長王惠美今（18）日鄭重宣布，已啟動全縣933座養雞場的「全面檢驗」，並強調所有有疑慮的雞蛋已在檢方監督下全數銷毀。她希望畜牧場記取這次教訓，不要貪圖方便，並向消費者承諾縣府將持續為食安嚴格把關。

該起事件起源於11月4日，彰化縣文雅畜牧場的雞蛋被驗出殘留芬普尼，縣府隨即管制該場11月5日至15日期間生產的約25萬餘顆雞蛋。這批問題蛋品已於昨日晚間，在檢調單位的監督下全數完成銷毀。王惠美指出，這些封存的雞蛋經向檢察官請示後，目前已確認將所有疑慮蛋品銷毀，請民眾不必過度擔心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文雅畜牧場25萬顆驗出含芬普尼超標全數掩埋銷毀。（圖／縣府提供）

為徹底解決問題，王惠美宣布已對全縣933座養雞場展開全面檢驗。她強調，這波全面檢驗完成後，縣府還會持續進行「不定時抽驗」，以雙重檢驗機制確保蛋品安全。王惠美也提醒業者，芬普尼是明令禁止使用的動物用藥，畜牧場絕對不能違規使用，不要因貪圖方便而因小失大。

王惠美在受訪時向業者喊話，希望從這次事件記取教訓，保持良好品質。她直言，一旦發生問題，業者可能面臨嚴重財產損失，甚至名譽掃地，後果得不償失。縣府除了每日派員巡查該畜牧場雞隻動態，也將通盤檢驗，強化彰化蛋品的品牌形象。

▲文雅畜牧場驗出含芬普尼送驗。（圖／縣府提供）

王惠美最後呼籲消費者，選購農特產品時可認明「彰化優鮮」品牌。她強調，「彰化優鮮」產品均符合「三章一Q」規範，由政府嚴格把關，請民眾放心購買。縣府責無旁貸，將持續積極辦理相關檢驗，確保國人食用蛋品的安全，讓消費者能夠吃得安心、買得放心。

▲▼文雅畜牧場25萬顆驗出含芬普尼超標全數銷毀。（圖／縣府提供）