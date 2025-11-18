新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

▲國防部新版全民國防手冊9月16日公布版本（左）與今公布的，在序言方面多了總統署名。（合成圖／翻攝自全動署網站）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部今（18日）開記者會說明新版全民國防手冊普發規劃。針對「二版」手冊中在序言部分多了總統賴清德的署名，國防部全動署物力動員處處長沈威志回應，代表總統對這本安全指引的重視跟支持、這本安全指引要表達訊息的正確性、權威性與公信度，以及可以讓民眾覺得這本指引更有信賴感。

國防部9月16日發布新版的全民國防手冊，名稱為「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，主軸為「有準備、更安全」，除可由網站閱讀及下載外，也規劃普發每戶1本。沈威志18日在國防部記者會上指出，11月19日起全國22縣市區分4批次，每戶將獲得1本手冊，優先外離島及偏遠地區發放，總計印製1100萬本，包含10.5萬本英語版，預計115年1月5日前完成。

由於今天公布的全民國防手冊第二版，與9月16的國防部公布版本，在序言方面多了賴清德的署名，媒體詢問原因為何。沈威志回應，總統在序言署名，首先是代表總統對這本安全指引的重視跟支持；第二、代表這本安全指引要表達訊息的正確性、權威性與公信度；第三、可以讓許多民眾覺得這本指引更有信賴感，也會更按照這本指引指導的從事相關事項。

▼全動署物力動員處處長沈威志18日說明全民國防手冊普發規劃。（圖／記者呂佳賢攝）