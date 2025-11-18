全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

▲國防部18日說明普發全民國防手冊規劃。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部已推出新版全民國防手冊，國安會副秘書長林飛帆透露明將普發給全國每家戶各1本，外界關切經費來源。國防部全動署物力動員處處長沈威志今（18日）指出，總統賴清德9月20日指示國防部完成普發計畫，總計印製1100萬本，明起將4批次發放，預計明年1月5日前完成；普發區分印製、運送、發放等3層次的預算規劃，印製由國防部第二預備金支應。根據相關單位說法，印製、運送、發放共需6447萬餘元，平均一本約5.86元。

國防部9月16日發布新版的全民國防手冊，名稱為「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，主軸為「有準備、更安全」，除可由網站閱讀及下載外，沈威志18日在國防部記者會上指出，賴清德9月20日在第5次全社會防衛韌性委員會中指導，這本手冊是政府給全體人民的安全須知及應變資訊，未來將規劃讓家家戶戶都能得到，國防部遵照指示完成相關普發計畫，並於10月23日奉行行政院核定。

沈威志說，此次是首次推動實體普發，目的是強化全民安全意識、積極蒐整社會回饋、與國際趨勢接軌，近來包括捷克、瑞典、芬蘭等國都陸續規劃或發布新版民防手冊、生存指南，且採電子及印製指本併行。在積極蒐整社會回饋部分，沈指出，考量部分年長民眾不熟悉、不習慣上網下載閱讀，並考慮到危機來臨時發生斷網、停電等極端狀況，普發安全指引可降低數位落差與確保極端情境下都能立即發揮作用。

▲全動署物力動員處處長沈威志。（圖／記者呂佳賢攝）

沈威志也說，11月19日起全國22縣市區分4批次，優先外離島及偏遠地區，由中華郵政協助運送至各鄉鎮市區公所，後續透過內政部民政系統主動發放至全國家戶，預計115年1月5日前完成。

印製數量方面，沈威志表示，根據內政部統計114年10月家戶數約983萬餘戶，每戶將獲得1本手冊；此外，為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及在台外籍人士（英文版）等需求，總計印製1100萬本，包含10.5萬本英語版。

至於外界關切的印製經費，沈威志指出，考量普發任務非年度預算計畫且相關經費用罄，依行政院指導，由國防部依《預算法》第70條申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為新台幣4279萬元。

媒體詢問能否進一步說明各項方面的行政費用？沈威志回應，普發區分印製、運送、發放等3層次的預算規劃，印製費用是依照行政院指導申請第二預備金，平均每本3.89元；運送為中華民郵政協助，採專案限制性招標方式，由軍備局生產製造中心協助；發放則是透過民政系統發放，所有預算都是依法依規辦理。

中華郵政公司副處長王世文說， 費用是用最低廉的價格，初步估計在180餘萬元。內政部行政區劃科科長顏信吉表示，配合行政院指示調移相關預算，約1988萬餘元，以整個普發家戶來說，大概每本2元作業費，因為循過去選舉公報模式，選舉公報大概是2元作業費，「我們會再核發給地方政府」。

根據上述相關單位說法，普發全民國防手冊印製、運送、發放個別需要4279萬元、180餘萬元、1988萬餘元，總計約6447萬餘元；依照1100萬本試算，平均一本約5.86元。

▼新版全民國防手冊。（圖／記者呂佳賢攝）