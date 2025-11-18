中華郵政明年起停用國際匯票　全面改用電文匯款

▲中華郵政公司明年元旦起停辦國際郵政匯票業務。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

因應紙本寄遞國際匯票市場需求逐漸減少，加上資金有斷點，恐有洗錢風險，中華郵政公司宣布，明年元旦起停辦國際郵政匯票業務，國外匯款改以電文匯款（SWIFT）為主。

中華郵政公司說明，國際郵政匯票是由各國郵政機構互相合作的跨國匯款服務，匯款人於郵政公司提供受款人資料，由郵政公司寄發國際郵政匯票清單給兌款國家郵政機構，當地郵政再依清單匯款詳情繕製匯票，通知受款人持票兌領。

中華郵政指出，由於國際郵政匯票業務採紙本寄遞，寄送耗時、具遺失風險，且因無受款人銀行帳戶，資金有斷點，恐有洗錢風險，各國郵政機構近年都陸續停辦國際郵政匯票服務，中華郵政明年元旦起也將跟進停止，並改以電文匯款方式，快速、安全又可追蹤匯款流向。

中華郵政表示，近3年國際匯票的使用人數都是0，過去國際匯票需要耗時1周至10天，每次限額3萬美元，手續費台幣160元；改用電匯只需2至3天就能到帳，每次匯款金額無上限，手續費依照匯款金額為台幣400元至800元。

中華郵政表示，電文匯款是透過環球同業銀行金融電訊協會建立的通訊平台，以標準化的電文進行國際間的資訊傳輸，匯款人於郵政公司提供受款人資料，由郵政公司發送SWIFT電文至受款銀行，受款銀行收到電文，核對匯款資訊無誤後，再解付至受款人帳戶，國內外銀行也多採用此方式受理匯款。

中華郵政指出，因國際郵政匯票作業繁複且不便，中華郵政目前客戶皆以電匯方式辦理國際匯款，因此對民眾較無影響。