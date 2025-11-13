　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11/24起郵局臨櫃領普發1萬　首周採單雙號分流

▲▼郵局11月24日起開放臨櫃領取普發1萬元，首周採單雙號分流。（圖／記者李姿慧攝）

▲郵局11月24日起開放臨櫃領取普發1萬元，首周採單雙號分流。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政11月17日起全台3180台郵局ATM開放領現，11月24日起更開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流，並提供特製紅包袋，臨櫃還有價值150萬元獎品可抽獎，首周前3天高峰推估可能有50萬人衝郵局領現。

普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，中華郵政副總藍淑貞表示，登記入帳自11月5日開始發放，郵政公司短短兩天已發出384萬筆直接入帳和登記入帳，11月17日開始提供郵局ATM領現，11月24日郵局窗口開放臨櫃領現，臨櫃僅有郵局窗口可以辦理，目前郵政公司全台有3180台ATM、1294個支局據點可以提供服務。

藍淑貞指出，11月24日起開放臨櫃領現，為紓解人潮和縮短排隊時間，第一周將依照身分證字號和居留證最後一碼分流，尾數單號者可於周一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者要於周二、四、六臨櫃領現，長輩和行動不便者不受分流限制，將引導至友善窗口提供服務，民眾除可以直接到窗口外，郵政公司也提供數位引導，民眾可上APP取號，縮短等候時間，並查詢ATM和郵局據點，現場臨櫃還提供特製「郵政寶寶」紅包袋。

▲▼郵局11月24日起開放臨櫃領取普發1萬元，首周採單雙號分流。（圖／記者李姿慧攝）

▲郵局臨櫃領取普發1萬元，提供特製紅包袋。（圖／記者李姿慧攝）

藍淑貞指出，花蓮光復郵局因洪災進行整修，目前光復富田郵局和光復郵局聯合在光復富田提供服務，11月24日可以臨櫃領現，且連續一個月周六和周日也營業提供服務，光復郵局預計12月1日開始恢復營業，接下來三個禮拜包括周六、周日也會開門營業，讓光復地區民眾有更多時間可以領現。

根據過往普發6千現金經驗，高峰將出現在首周前三天，概估有50萬人次領現，中華郵政儲匯處長陳廣蓮則指出，此次普發現金臨櫃領取人數預估可能跟普發六千的數量很接近，上次整體臨櫃人數為412萬，ATM則有120多萬人次。

▲▼郵局11月24日起開放臨櫃領取普發1萬元，首周採單雙號分流。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政儲匯處長陳廣蓮。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政也說明，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。普發現金也可委託他人代領，委託者除要有健保卡證件外，臨櫃領取者還要攜帶身分證或居留證，郵局將會列印收據並請臨櫃領取者留下電話號碼後就可領現。

配合臨櫃領現，中華郵政另推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，臨櫃提供總價值150萬獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券，另登記入帳也可抽獎，獎品總價值120萬元。

11/11 全台詐欺最新數據

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

又是普發1萬詐騙！「1話術超容易相信」慘失106萬

又是普發1萬詐騙！「1話術超容易相信」慘失106萬

警政署165打詐儀表板示警，「普發1萬元」詐騙再出新招！一名受害者接獲自稱「板橋郵局」的電話，誆稱「普發現金遭冒領」，轉接「假警察」與「假檢察官」LINE群組，要求交出金融卡與黃金「財產清查」。原PO信以為真，損失高達106萬元。警方提醒，聽見檢察官或警察LINE傳遞司法文書，這一定是詐騙招數。

反對普發1萬　王婉諭：我會立刻捐出去

反對普發1萬　王婉諭：我會立刻捐出去

普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」原因太真實

普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」原因太真實

郵局首波「普發1萬」今374萬筆入帳　ATM領現17日啟動

郵局首波「普發1萬」今374萬筆入帳　ATM領現17日啟動

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

